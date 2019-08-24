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İki takım oyuncuları Emine Bulut için siyah pankartla çıktılar

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçeli oyuncular, Emine Bulut cinayeti sonrası maça siyah pankart taşıyarak çıktı.


Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. İki takımın oyuncuları ve hakemler, Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut için maça siyah pankart taşıyarak çıktı. Mücadele kadın cinayetlerini protesto etmek için 1 dakika geç başlarken, stat reklam panolarında da Emine Bulut ismi yazıldı.

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