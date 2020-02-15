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İki tarihi eser Türkiye'ye yeniden kazandırıldı

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan tarihi eserlerin geri kazanımı çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile M.

Ö. 2-3 bine tarihlendirilen bir araba modeli eseri Türkiye'ye yeniden kazandırdı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin zengin kültür mirasına sahip çıkmak için ortaya koyduğu iradeyi, hız kesmeden sürdürdüğü çalışmalarla güçlendiriyor. Tarihi eserlerin geri kazanımı için bakanlık, Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ile M.Ö. 2-3 bine tarihlendirilen bir araba modeli eserini İngiltere'den Türkiye'ye getirdi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla getirilen eserler saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Böylece Türkiye, iki kültür varlığını daha geri kazanmış oldu.



Eserler Ankara'da sergilenecek


Kültür varlıklarının Türkiye'ye geri kazandırılmasında, taşınma sürecini Türk Hava Yolları ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Uçağın inişinin akabinde görevli personeller tarafından titizlikle uçaktan indirilen tarihi eserler, İstanbul'dan da Ankara'ya transfer edilecek. Ankara Eserler, Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak.

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