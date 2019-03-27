İki Türk öğrenci ABD'de uzay kampına katıldı

Honeywell Liderlik Akademisi'nde 292 kişilik öğrenci grubu içinde 2 Türk lise öğrencisi yer aldı. Marmara Eğitim Kurumları çatısı altındaki Özel Marmara Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi Hasan Alp Yurter (16) ve İstanbul Erkek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Işık Baran Şandan (16) Türkiye'yi gururlandırdı.

ABD Huntsville Alabama'da bulunan ABD Uzay ve Roket Merkezi'nde gerçekleşen bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) araştırmalarına katılma başarısı gösteren Marmara Eğitim Kurumları çatısı altındaki Özel Marmara Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi Hasan Alp Yurter (16) ve İstanbul Erkek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Işık Baran Şandan (16) Türkiye'nin gururu oldular. Honeywell Liderlik Akademisi (HLCA) öncülüğünde gerçekleşen STEM proje araştırmasına 41 ülkeden 292 öğrenci katıldı.

"Asla unutamayacağım bir hafta ve eşsiz bir tecrübeydi"

Bir hafta süren araştırmalar süresince bilgi birikimleri ve sosyal faaliyetleri ile projeye katılan Hasan Alp ve Baran, Türkiye'nin bilim ve teknolojide dünya devleri arasında yer aldığını dile getirdiler.

Benzersiz deneyimlerle Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Özel Marmara Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi Hasan Alp Yurter, "Asla unutamayacağım bir hafta ve eşsiz bir tecrübeydi. İyi arkadaşlar edindim. Uzaya bakış açım değişti. Diğer yandan, dünyanın dört bir yanından insanlarla zaman geçirmek ve farklı kültürlerden gelen insanlarla arkadaşlık kurmak çok heyecan vericiydi" dedi.

Honeywell Liderlik Akademisi nedir?

Öğrencileri, kodlama, bilgisayar bilimleri ve astronotlukta karşılaşılan zorluklarla bire bir mücadele ederek; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında kariyer yapmaya teşvik ediliyor.