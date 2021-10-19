İki yılda bin 453 kişi iş sahibi oldu

Zeytinburnu'ndaki iş potansiyelini Zeytinburnu'ndaki insan kaynağı ile buluşturmak için yola çıkan Kariyer Merkezi, iki yılda bin 453 kişiyi işe yerleştirdi.

Zeytinburnu'nda işveren ve işçiyi buluşturarak iş dinamiklerinin ilçe sınırları içerisinde tutmak adına, Zeytinburnu Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kariyer Merkezi, iki yılda 1.453 kişiyi işe yerleştirdi.

İki yılda 10 bin 492 özgeçmiş toplayan Kariyer Merkezi, 624 firma ile temasa geçerek, 1.553 iş pozisyonu oluşturdu. Merkez bugüne kadar 45 bin 200 kişiyi işe yönlendirmeyi başardı.

İlçedeki sosyal ve ekonomik faydanın arttırılması, yerel halkın yaşam kalitesinin sürdürebilir şekilde yükseltilmesi ve sosyo-ekonomik eşitsizliklerin azaltılması açısından toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirliğe destek olmak için Zeytinburnu Belediyesi tarafından hizmete alınan Kariyer Merkezi, Zeytinburnu'nda ikamet eden tüm kesimleri içeren bir işgücü piyasasının oluşmasına destek sağlıyor. Aynı zamanda yerelin ihtiyaç ve özellikleri dikkate alınarak gerçekleştirilen mesleki eğitimler ile istihdam arttırılmakta, insan kaynaklarının geliştirilmesi için istihdama yönelik çeşitli eğitimler sunulmakta, böylece hayat boyu öğrenmenin deneyimlenmesi sağlanıyor.

Zeytinburnu Kariyer Merkezi'ne müracaatta bulunanlara telefon, SMS ve mülakat görüşmelerinde birebir destek olunuyor. Zeytinburnu Kariyer Merkezi'nde gerçekleştirilen toplu mülakatlar iş arayanın görüşmeye kolayca ulaşabilmesini sağlıyor, işverenin tek tek randevu verme sorununu ortadan kaldırıyor. İş arama sürecinde bireylerin yalnız kalmasını önlemekte, özgüven ve cesaret içinde iş aramalarını, süreçten umutlu olmalarını ve yetenek-kişilik özelliklerine uygun işe yönelmelerini sağlıyor.

Proje kapsamında TRİSAD (Türkiye Triko Sanayicileri Derneği) ile ortaklaşa Triko Konfeksiyoncu kursu düzenleniyor. Kursa katılan kursiyerler triko makinelerinde 3 ay eğitim aldıktan sonra TRİSAD üyesi işyerlerinde istihdam ediliyor. Usta öğretici ve sertifikasyon Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanıyor.