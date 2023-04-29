İki yıllık emeğin ürünü 3,2 milyonluk motosiklet

İlk gününden yoğun bir ilgiyle karşılaşan organizasyonda en dikkat çeken motor3 milyon 250 bin TL değerindeki özel yapım motor oldu. Motoru görmek için stant etrafında kuyruklar oluştu.

Motosiklet fuarı dünyanın dört bir yanından gelen motor tutkunlarını bir araya getirdi. Birçok motosikletin yer aldığı fuarda en dikkat çeken ve ilgi gören motor ise 3 milyon 250 bin TL değerindeki özel yapım H2 motoru oldu. Yaklaşık 2 yılda tamamlandığı belirtilen motorun etrafında kuyruklar oluşurken, görenlerin heyecanla motoru izlediği görüldü. Motor satılık olmamasıyla beraber fuar için özel olarak getirtildi. Dünyada tek olduğu belirtilen motor fuar sonuna kadar stanttaki yerini koruyacak.

“3 milyon 250 bin TL değerindeki motor görücüye çıktı”

Motorun dünyada tek olduğunu belirten motosiklet ustası Yaşar Atasoy, “Burada çok özel bir motoru standımıza koyduk. Tek tek parça parça ellerimle yaptım. Motorumuz satılık değil. Burada motoru insanlara göstermek için koyduk fakat her motorun bir fiyatı vardır. Birgün satmak istersem değeri yaklaşık 3 milyon 250 bin TL olacak Fakat satmayı asla düşünmüyorum. Çünkü bu motoru yapmak için çok fazla emek harcadım ve çok fazla zaman harcadım” dedi.

“Motosikletin yapımı tam 2 yıl sürdü”

Motosikletinin yapımı yaklaşık 2 yıl sürdüğünü belirten Atasoy, “Fuar çok güzel başladı yoğun bir ilgi var. Yeni yaptığım bir motor var, bunu burada ziyaretçilere sunduk. Motorumuzu standa yerleştirdik. Hem insanlara motoru gösteriyoruz hem de insanlar gerçek bir motor görsün istedik. Normal olarak motorumuzun modeli H2 ama üstünde 2 yıl boyunca uğraşarak eklentilerle beraber 3 adet H2 motor kadar güçlü bir motor ürettik. 2 yıl sürmesinin sebebi hem işçilik hemde parçalarını özenle bulmaya çalıştık. Sonunda motorumuzu bitirdik. İnsanların huzuruna sunduk. Motor sadece Türkiye'de değil dünyada tek bir motor. Üstündeki malzemelerle donanımlı başka bir motor yok. Motoru gören vatandaşlar dönüp bir kez daha bakıyor” şeklinde konuştu.