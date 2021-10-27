İkinci el araç devir işlemleri noterliklerde yoğunluk oluşturdu

Pandemi döneminde artan sıfır araç fiyatları ikinci ele ilgiyi artırmıştı. Artan taleple ikinci el araç fiyatları anormal şekilde neredeyse 2 kat yükselmişti. Vatandaşların ikinci el araçlara ilgisi azalmıyor. Noterliklerde ikinci el araç yoğunluğu yaşanıyor. İkinci el araçların devir işlemleri yaptırmak isteyenler noterliklerde kuyruk oluşturuyor. Noterlik personelleri de yoğunluğun her gün artarak devam ettiğini söyledi.

"Satışlar 3 katına çıktı"

Oto galerici Mehmet Çakmakgil, araç satışlarının son dönemde üç katına çıktığını belirterek, "Araç fiyatları da buna bağlı olarak yüzde 20 ila 30 arasında artmış durumda. Müşterilerimizin araç ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Normalde 10-15 arabayla duruyorduk. Şu anda ise 5-6 aracımız kaldı. Araç satışlarını fiyat artışlarının da etkilediğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bakırköy 24. Noter görevlisi Osman Ziya Kaya, otomobil alım satımının son dönemde hareketli olduğunu söyleyerek, “Noterlerde hemen hemen her gün yoğunluk olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşlar araç alım ve satım gerçekleştiriyor. Özellikle 4-5 yıldır araçlara çok yoğun bir talep var” dedi.