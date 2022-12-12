İkinci el araçta yıl sonu hareketliliği; “Telefonlar susmuyor”

Oto galericiler 2 aydır süren durgunluğun 2022 yılının sonuna yaklaşırken yerini yoğun bir talebe bıraktığını belirtti. Yeni model araçların fiyatlarında yükselme beklentisi kaynaklı taleplerin arttığı düşünülüyor.

2022 yılının son günlerine yaklaşırken ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Geçtiğimiz aylara göre hareketliliğin yüzde 40 arttığını belirten galericiler yılın son günlerine yaklaşırken bu hareketliliğin daha da artacağını belirtti.

“Hareketlilik yüzde 40 arttı”

Taleplerdeki artışı fiyatların yeni yılda yükseleceği beklentisine bağlayan Oto Galerici Mehmet Efe Öntürk, “İkinci el piyasasında son 3 haftadır hareketlilik başladı. Bunun öncesinde durgunluk vardı. Hareketliliğin yeni yılda gelecek zamlarla bir ilgisi var. Bunu hisseden vatandaşta ikinci ele yoğun bir talep oluşturdu. Birkaç gündür telefonlarımız hiç susmuyor. İnsanlar yeni yıla girmeden araçlarını almak istiyorlar. Tabi ki geçtiğimiz senelere kıyasla genel durgunluk söz konusu ama yıl bazında bakarsak en hareketli dönemimizi yaşıyoruz. Fiyatlar ufakta olsa yukarı doğru bir yönelme söz konusu. Bu yükselişin 2023'te devam edeceğini düşünüyorum. 2023 umarım bizim için güzel geçer. Yeni model araçları bekleyenler vardı ama şuanda onlarında birçoğu ikinci el otomobile yöneldi. Yüzde 40 hareketlilik arttı” dedi.

“10 gündür telefonlarımız susmuyor”

Son 10 gündür telefonların susmadığını belirten Oto Galerici Yılmaz Kebapçı, “İkinci elde hareketlilik başladı. 2023 yılında fiyatların yükselmeye devam edeceği yönünde bir öngörümüz var. Buda insanları 2022 geçmeden araç almaya yöneltti. Telefonlarımız susmuyor. Fiyatlar yüzde 5 artmasına rağmen daha fazla artar korkusuyla insanlar ikinci ele yöneldi. 2 aydır ofisimizde oturuyorduk fakat son 10 gündür yoğun bir talep var. 2023 model otomobil bekleyen müşteriler var fakat onlarda olası zamları düşünüp ikinci el otomobile yöneldi. Yeni yılda otomobil almak isteyenler ise biraz zamlı alacaklar” şeklinde konuştu.