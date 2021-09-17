İkinci el depo raf sistemlerine yoğun talep

Dolayısıyla raf sistemlerine duyulan ihtiyaç da aynı oranda yükseldi. Şirketler ikinci el raf sistemlerinin de bu dönemde ilgi gördüğünü bildiriyor.

Demir ve çelikte son yıllarda yaşanan fiyat artışı, işletmeleri ikinci el depo raf sistemlerine yöneltti. Sıfır sistemlere göre daha hızlı teslim edilebilen ikinci el raf sistemleri aynı zamanda sunduğu fiyat avantajı nedeniyle birçok ulusal ve uluslararası firma tarafından tercih ediliyor.

“Pandemide raf ihtiyacı arttı”

Tüm dünyayı etkisine altına alan Covid-19 salgınının depolama raflarına olan ihtiyacı arttırdığını belirten Zem Raf Yönetim Kurulu Başkanı Emre Akmeşe, “Pandemiyle birlikte e ticarette büyük bir artış yaşandı. Sadece büyük e ticaret siteleri değil perakende satış yapan markalar da e-ticarete büyük ağırlık gösterdiler. Bu depolama ihtiyaçlarında büyük bir artışa neden oldu, rakiplerinden daha önde olmak isteyen markalar bir an önce depolarını kurmak istediler, biz de hızlı teslimat avantajımızla onların yanında olduk” dedi.

30 ülkeye ihracat

Dünyanın her yerine raf sattıklarını belirten Emre Akmeşe, “İkinci el raf sistemlerinin, sıfır raf sistemlerine göre daha uygun fiyatta olması nedeniyle ülkemiz bu anlamda cazibe merkezi haline geldi. Biz de son 2 yılda 30'dan fazla ülkeye ihracat yaparak yurtdışına açılma politikamızın meyvelerini almaya başladık. Hedefimiz önümüzdeki bir yıl içerisinde tam kapasite üretim yapabilir hale gelmek. Böylece artan taleplere daha hızlı cevap verebilir duruma gelebileceğiz” ifadelerini kullandı.