İkinci İstanbul Dijital Sanat Festivali kapılarını açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile MEZO Dijital tarafından Fişekhane'de düzenlenecek 2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali, 3 Haziran tarihinde kapılarını sanatseverlere açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile MEZO Dijital tarafından 3-12 Haziran tarihleri arasında Fişekhane'de düzenlenecek 2'nci İstanbul Dijital Sanat Festivali, “Dünyadaki Tek Sürdürülebilir Enerji İnsan Yaratıcılığı mıdır?” kavramını sorgulatacak. Türkiye'nin ilk yapay zekâ küratörü Avind tarafından düzenlenen festival, “Teknoloji çağında küratör olmak ne anlama geliyor? Yapay zekâ teknolojiyi küratöryel bir pratik olarak nasıl kullanabilir? Yapay zekâ, sanat eserinin etkinleştiricisi olmanın ötesinde bir dijital sanat sergisine nasıl katılır? Yapay zekâ bir sanat sergisinin küratörlüğünü yapmak için hangi kriterleri seçer? Geçmişteki ve gelecekteki dijital sanat eseri AI için ne anlama geliyor veya daha doğrusu ‘geçmiş' AI için ne anlama geliyor? Ham madde metal ürünleri işlemek için kurulmuş olan zamanının ötesinde eski bir fabrika olan bu tarihi yapı Fişekhane'de, yapay zekâ hangi çok disiplinli sanat yapıtlarını sergide bir araya getirecek?” kavramlarını sorgulatıyor. Avind'in sürdürülebilirlik konusu üzerinden belirlediği ulusal ve uluslararası 12 sanatçının eserlerinin yer alacağı festivalde, Azerbaycanlı yapay zekâ sanatçısı Shusha da Karabağ'ın tarihten bugüne gelen eserlerini, dijital sanatta yeniden yorumlayacak.

Yapay zeka sanatçısı Shusha'dan Karabağ sergisi

Festival hakkında bilgi veren MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, “Dijital sanat festivalini ilk kez 2020 yılında hayata geçirmek istesek de pandemi nedeniyle bu hayalimizi 2021 yılında, yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirmiştik. Ülkem Azerbaycan'da sanatın herkese hitap etmesi gerektiği bir anlayış hakim. Oysa Türkiye'de sanat, herkese ulaşmıyor. Günümüzde herkes dijital dünyanın içinde olduğuna göre ve hayatımıza bu kadar çok NFT, metaverse gibi kavramlar girmişken dijital ile sanatı birleştirme kararı alarak, dijital sanatın herkese ulaşmasını hedefledik. Bu sene festivalimizi Fişekhane'nin camlı galerisinde ve hamamında ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Geçen sene olduğu gibi yıl da tarihi mekan seçmemizin ana nedeni geçmiş ile geleceği harmanlamak isteyişimiz. Bu sene Türkiye'de ilk kez yapay zeka küratörünü kullanıyoruz. MEZO Dijital olarak bir yıldır üzerinde çalışıp hayata geçirdiğimiz Küratör Avind, festivalde yer alacak ulusal ve uluslararası sanatçıları sürdürülebilirlik tematiği üzerinden belirledi. Biz de onun seçtiği sanatçılarla irtibata geçerek festivali oluşturduk. Festival ziyaretçileri Fişekhane'nin hamam kısmında da yapay zeka sanatçısı Shusha'nın işlerini izleyebilecekler. Shusha, Azerbaycanlı bir yapay zeka sanatçısı. Azerbaycan, İslam dünyasında ilk operanın yazıldığı ülke. Aynı zamanda Karabağ, Azerbaycan'ın sanatın kalbinin attığı yerdi. Karabağ'ın halılarına, kilimlerine hayat veren motifler, şiirler Shusha tarafından yeniden yorumlanacak. Shusha'nın çalışması için bize arşivini açan Azerbaycan'a da ayrıca teşekkür ediyoruz'' dedi.

Avind ile birlikte Bager Akbay'ın ve Esra Özkan'ın küratörlüğünü üstlendiği festivalde yer alan sanatçılar şöyle açıklandı:

Afra Sönmez

Ali Phi

Bahar Ergül

Balkan Karışman

Deniz Yılmaz

Deniz Töleğen

Nohlab

Orhan Kavrakoğlu

Osman Koç

Shusha

Entangled Others

Volkan Dinçer