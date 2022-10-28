İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaşanan patlama anı kameraya yansırken, iş yeri dronla da görüntülendi.

Olay, saat 10.00 sıralarında İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Blok'ta araç tamir-bakımı yapılan iş yerinde oksijen tüpü patladı. Yaşanan şiddetli patlamada iş yerinde usta olarak çalışan Fatih Önür (47) feci şekilde can verirken, Musa Y. (52), Nadim K. (41) ve Ferhat Ç. (29) ise yaralandı. Yaşanan şiddetli patlamayı duyan vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangına müdahale etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından bomba uzmanı polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Öte yandan iş yerinde, İGDAŞ ekipleri patlama riskine karşı incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ise, patlamanın şiddetiyle sağa sola savrulan malzemeleri topladı.

“Keserken içinde sıkışan gazın patlaması sonucu ustamız rahmetli oldu”

İş yeri sahibi Mehmet Naci Kayın, “Burası otobüslerin karoseri bölümü. 5-6 yıl önce hurdaya ayrılmış yanık bir araba vardı. Onun tüplerinin satılması için talimat vermiştim. Bu tüpleri aşağıya indirmişler. Hurdacı da almaya gelmiş. Onu kesme cehaletini göstermiş. Keserken içinde sıkışan gazın patlaması sonucu bizim bir ustamız rahmetli oldu, 2 tane yaralımız var, hurdacı arkadaşımız da yaralı. Ustamız vefat etti. Alüminyum hurdacılarda devamlı soruyorlardı satılık mı diye. Ben de gelen olursa satın diye talimat vermiştim. Rahmetli olan arkadaşımızın hemşehrisiymiş. Ondan sonra da bu olay meydana gelmiş. Aslında onun ağırlığından anlamaları lazımdı. Boşta olsa içinde gaz olduğu için havanın sıcaklığından genleşmiş olabilir. Yani kontrol etmeleri gerekirdi. 2 tanesi benim işçim, birisi de tüpü kesen hurdacı. Benim ustamın biri ağır yaralı, biri hafif yaralı. Hurdacının da ağır yaralı olduğunu duydum. 3 tane daha tüp var, onlarla ilgili tespitte bulunuyorlar. Rahmetli olan arkadaşımız 15-16 yıldır yanımda çalışan bir ustamızdı. Tecrübeli ve en iyi ustamızdı” diye konuştu.

“Büyük bir patlama oldu, dükkan duvarları yıkıldı sandık”

Patlamanın yaşandığı iş yerinin yanındaki iş yerinin sahibi Oğuzhan Can olayı anını anlatarak, “Biz dükkanda çalışıyorduk. Arkadaşlar da CNG tüpleriyle bir çalışma yapıyordu. Ben o sırada içeri girdim. İçeri girdiğim anda büyük bir basınçla patlama oldu. Patlama olunca hemen koştuk. 1 kişi parçalanmıştı, 3 kişi de yerde yatıyordu. Birisi de yaralıydı. Yaralılara o anda müdahale ettik. Hemen ambulansı aradık. Biz de yardım etmeye çalıştık. Biz de tam olarak nasıl bir çalışma yaptıklarını bilmiyoruz. Bizim tek gördüğümüz tüplerdi. Patlama olduktan sonra o tüpler gaz salmaya devam etti. Herkesi uzaklaştırdık oradan. Elektrik hatlarını kestiler. Büyük bir patlama oldu. Dükkan duvarları yıkıldı sandık. Bir tane otomobilin camları patladı. Patlama nedeniyle parçalara ayrılan uzuvlar vardı. Biz onlara müdahale etmedik tabii” dedi.

Patlama anı kameraya yansıdı

İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde yaşanan patlama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde iş yerinde yaşanan patlamanın ardından tüpün savrularak yola düştüğü görülüyor. Öte yandan patlamanın yaşandığı bölge dronla görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.