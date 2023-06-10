İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde iş hanı yangını dron ile görüntülendi

Başakşehir'de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı iş hanında çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı iş hanının çatı katında bulunan plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın hızla ilerledi, alevler tüm binayı sardı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken yangın dron ile havadan görüntülendi.