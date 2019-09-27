İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplanma alanları böyle görüntülendi

İstanbul'da dün yaşanan 5.8'lik deprem büyük paniğe neden olurken kentteki toplanma alanları da yeniden gündeme geldi. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplanma alanları ise böyle görüntülendi.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde yaşanan 5.8'lik deprem büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar binaların ve iş yerlerinin dışına çıkarken toplanma alanları da yeniden gündeme geldi. Binlerce kişinin çalıştığı İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplanma alanları da görüntülendi. Görüntülerde olası bir depreme karşı sanayi bölgesinde vatandaşların toplanabileceği alanlar görüldü. Alanda çalışan birçok kişi ise sanayi bölgesinde bulunan toplanma alanlarının kendileri ve aileleri için güven kaynağı olduğunu belirtti.

“12 bin tane insanı bulundurma imkanımız var”

Toplanma alanlarının iş yerleri kadar önemli olduğunu ifade eden Deri Sanayicileri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mahşuk Gülaçar, “İkitelli Organize Sanayi Bölgesi gerçekten dün büyük bir panik ve sıkıntı yaşadı. Hakikaten çok büyük sıkıntılar yaşadık. Organize sanayi bölgesinde çalışan 350-400 bin arasında bir potansiyel nüfus var. Bu insanların çoğu güvensiz ortamlarda çalışıyor. Bunları mutlaka güvenlikli hale getirmek lazım. Ancak bunun yanında binaların dışına çıkıp kendilerini güvene alabilecekleri risksiz toplanma alanlarının olması zaruri. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi toplanma alanları açısından iyi bir alan. 3 tane toplanma alanımız var. Bir an önce insanlarımızı tahliye ettik. Dayanıksız binalarımızı yıkacağız yeniden yapacağız. Çok güvenli ortamları oluşturacağımızdan eminiz. Toplanma alanlarına iş yerinden daha fazla önem vermemiz lazım. 42 bin metrekarelik bir alanda biz 3 tane toplanma alanı gerçekleştirdik. Takriben 12 bin tane insanı bulundurma imkanımız var. Temenni ederim ki bunun benzeri toplanma alanlarını bu bölge başta olmak üzere tüm sanayi kuruluşları ve toplanma alanlarında gerçekleştirmiş olalım” dedi.

“Her yerde bu şekilde alanların olmasını istiyoruz”

Toplanma alanlarının kendilerine güven verdiğini ifade eden Hüseyin Halil Yavuz, “Baya bir sallanma oldu, toplanma alanlarımız var, gayet güvenli ve güzel. İstanbul'da her yerde bu şekilde alanların olmasını istiyoruz” dedi.