İkitelli'de tır bir işyerinin bahçesine uçtu: Faciadan dönülen kaza kamerada

İkitelli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yaklaşık 10 metreden iş yerinin bahçesine uçtu. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde'de meydana geldi. Yokuş aşağı inerken kavşakta dönüş yapan tır, sürücü Yakup Vefai'nin kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İran uyruklu sürücü, yol kenarındaki korkulukları yaklaşık 10 metreden bir iş yerinin bahçesine uçtu. Faciadan dönülen kazada tır sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansta ayakta tedavi edilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.