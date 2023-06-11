İkitelli'deki yangında söndürme çalışmaları devam ediyor

İkitelli organize sanayi bölgesinde çıkan yangında 10'uncu saatte yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Akşam saatlerinde ikitelli organize sanayi bölgesinde bulunan 6 katlı iş hanında çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilmeye devam ederken olay yerinde bulunan ekipler yaklaşık 10 saattir yangını söndürmek için çalışıyor.