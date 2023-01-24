İklim aktivistleri, sanat eserlerini hedef alıyor

Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu, iklim aktivistlerinin popüler sanat eserlerini kullanarak eylemler yapmalarını değerlendirdi.

İklim aktivistleri, son yıllarda iklim şartlarının değişmesine yol açan sebepler/faktörler karşısında, günümüz insanının farkındalık kazanması ve tedbirler alması için birçok aktivitede bulunuyorlar. Bu tür vurgulamaların toplum için gerekli olabileceğini ancak başka yöntemler ve seçenekler kullanılarak da netice alınabileceğini belirten Sanatçı Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu, popüler sanat eserlerini kullanarak bu tür eylemlerin kısa süreli olarak ses getireceğinin, bu durumun ise sanat eserlerinin zarar görmesine sebep olabileceğinin altını çizdi.

“Sanat dünyası bu tür eylemleri, amaç ne olursa olsun tasvip etmemektedir”

Van Gogh, Ayçiçekleri, Claude Monet ‘Les Muelas' (Saman Yığınları), Leonardo da Vinci, Mona Lisa Edwart Munch, Çığlık, Gustav Klimt, Ölüm ve Yaşam Son bir yıldır iklim aktivistleri eylemlerinin merkezinde yer alan tablolardan bazıları. İkonik hâle gelmiş sanat eserlerinin üzerine boya, yiyecek fırlatarak veya yapıştırıcı ile kendilerini sanat eserlerine yapıştıran aktivistler, birçok sanat eserine zarar verdi. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Öğretim Üyesi Sanatçı Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu iklim aktivistlerinin sanat eserlerini araç olarak seçmelerini değerlendirdi.

Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu, “Dünya sanat tarihindeki süreçlere baktığımızda, müzelerde, galerilerde ve parklarda yer alan popüler sanat eserlerine yönelik değişik zamanlarda bazı müdahaleler görülmektedir, fakat toplumlar ve sanatçılar bu tür eylemlere her seferinde şiddetle karşı çıkmışlardır. Sanat eserlerine karşı yapılan tüm eylemlerde genelde ikişer kişi ile bazen tek kişi, üç kişi ile de hareket edildiği görülmektedir. Ayrıca, aktörlerin tablonun yanındaki duvara kendilerini yapıştırarak poz vermeleri, slogan atmaları ve video çekimlerinin yanı sıra Twitter mesajları da kullanılmaktadır. Kaynak olarak, esinlenerek popüler sanat eserinden yola çıkarak yeni eserler üretmek başkadır, orijinaline zarar vermek başkadır, hatta suçtur. Bu tür eserler yasalar ile de koruma altındadır. İklim aktivistlerinin sanat eserlerini araç olarak seçmeleri kolaycılıktır ve neticede bazı eserlere kalıcı hasarlar verilmektedir.” şeklinde konuştu.

İklim aktivistleri, eylemlerinde daha zararsız yollar seçmeliler

Sanat dünyası, iklim aktivistlerinin eylemlerini dünyada iklim şartlarının iyileşmesi ve gerekli önlemlerin alınması açısından oldukça önemsiyor ve destekliyor. Ancak bu eylemler sonucunda sanat yapıtlarının da zarar görmesine kesinlikle karşılar. Tüm insanlığın bu sanat eserlerinin ortak sahibi olduğunu belirten Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu, iklim aktivistlerinin yapacakları eylemlerde daha zararsız yöntemler seçmeleri ve kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.