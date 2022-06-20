Yapılan araştırmalarda yanlış yapılan peyzaj uygulamalarının da iklim değişikliğinin nedenlerinden biri olduğu belirtiliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Nil Peyzaj Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Dikici, "İklim değişikliğinde peyzajın önemi arttı" dedi.

Son yıllarda güneşin periyodik aktiviteleri, sera gazları ve insani etkiler başta olmak üzere birçok sebepten dolayı, küresel ölçekte iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. Yapılan araştırmalarda yanlış yapılan peyzaj uygulamalarının da iklim değişikliğinin nedenlerinden biri olduğu öne sürülmektedir. Türkiye'nin önde gelen peyzaj firmalarından Göcek ve Dalaman'da 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Nil Peyzaj'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Dikici, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Dikici, peyzaj danışmanlık ve proje çiziminden, yapay gölet ve süs havuzlarına, çatı ve teras uygulamalarından kış bahçesi uygulamalarına kadar birçok alanda tasarlanmış mekanlar oluşturduklarını belirterek, "Her projede konforlu ve şık alanlar oluştururken, çevre güvenliğini de son derece önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Peyzaj mimarlığının çok önemli bir meslek olduğunu, ekolojik dengeyi korumak için uygulamalarında planlamadan tasarıma, korumadan onarıma kadar titiz çalıştıklarını belirten Dikici, "Bireyler olarak yaşadığımız çevreden ayrı bir hayat sürmemiz imkansızdır. Tüm toplumun gezegenimizde içilebilen suların ve solunabilen havanın korunmasına çok özen göstermesi gerekiyor" dedi.