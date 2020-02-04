İklim değişikliğine dikkat çeken “Akciğer” oyunu İKÜ'de

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, iklim değişikliğine dikkat çekmeyi amaçlayan, Engin Hepileri ile Nergis Öztürk'ün rol aldığı “Akciğer” oyununu sanatseverlerle buluşturuyor.

Son yıllarda tüm dünyanın sık sık gündeminde yer alan iklim değişikliği konusunu işleyen “Akciğer” tiyatro oyununu seyircisiyle buluşturuyor. Engin Hepileri ve Nergis Öztürk'ün rol aldığı oyun, 20 Şubat Perşembe akşamı, saat 19.00'da, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

İngiliz oyun yazarı ve yönetmen Duncan Mcmillan'ın yazdığı, Barış Arman'ın Türkçe'ye çevirdiği “Akciğer” adlı oyun, Mehmet Birkiye yönetmenliğinde, Tiyatro In tarafından sahneleniyor. Işık ve dekor tasarımının Cem Yılmazer'e, kostüm tasarımlarının Şirin Dağtekin'e ait olduğu oyun 2018-19 sanat sezonundan bu yana Moda Sahnesi'nde de izleyicisiyle buluşuyor.