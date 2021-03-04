İklim değişikliğine dikkat çektiler, 1'inci oldular

“Dünya Sorunlarına Çözüm Bul” teması ile Türkiye genelinde düzenlenen ‘Minik Eller Kod Yazıyor' projesinin ‘Scratch Cup' yarışması sonuçları açıklandı. ‘En İyi Kod Yapısı' kategorisinin birincileri 4'üncü sınıf öğrencileri Damla Karaman ve Şevval Gülmez oldu.

Geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan ‘Minik Eller Kod Yazıyor' projesinin birincileri açıklandı. “Dünyanın Sorunlarına Çözüm Bul” teması ile proje kapsamında düzenlenen Scratch Cup yarışmasına kendi geliştirdikleri oyunla katılan Gökkuşağı Koleji 4'üncü sınıf öğrencileri Damla Karaman ve Şevval Gülmez, ‘Help The World' adını verdikleri oyunla ‘En İyi Kod Yapısı' kategorisinde birinci oldu.

İklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemler ve bulunabilecek çözümler için çocuklardan hayal güçlerini kullanmaları istendi. Yarışmaya Türkiye genelinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan toplam 637 takım katıldı. Öğrenciler geliştikleri oyunlarla, iklim değişikliğine neden olan problemlere çözüm aradı.

“Yeni teknolojiler karşısında yabancılık çekmeyecekler”

Türkiye'nin hatta dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak düşünce gücüne sahip bireyler yetiştirmeye henüz ilkokulda başladıklarını ifade eden Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Öğrencilerimizi yeni dünya düzeni ve yeni teknolojiler karşısında yabancılık çekmeyecek şekilde geleceğe hazırlıyoruz” diye konuştu.

“20 yıldır öğrenci yetiştiriyoruz”

20 yıldan bu yana matematik ve fen olimpiyatlarına öğrenci yetiştirmeyi görev kabul ettiklerini ifade eden Abdülkadir Gayretli, “Gökkuşağı Koleji öğrencilerini matematik dünya olimpiyatlarına ve TÜBİTAK olimpiyatlarına hazırlayıp çeşitli ödülleri, altın, gümüş, bronz madalyaları kolejimize, ülkemize ve İstanbul'umuza kazandırdık. Her sınıftan alt yapı oluşturmak için kabiliyeti olan öğrencileri tespit ederek hem matematiği hem de fen bilimlerini sevdirip geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştirme gayreti içinde hareket ediyoruz” dedi.