İklim krizi duvarlara taşındı

Kahve Dünyası'nın 2017 yılında hayata geçirdiği, kar amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe, Şubat-Ağustos 2022 tarihleri arasında sokak sanatçısı No More Lies'ın ‘Origami Geyik' isimli çalışmasını Kabataş'ta ağırlıyor. Geçen sene dünyanın pek çok yerinde çıkan ve önü alınamayan orman yangınlarından yola çıkarak hazırlanan eser, markanın Kabataş mağazasının yanındaki iki duvarda, üstünden güneş ışınları sızan bir ormanı ve kağıttan yapılmış bir geyiğin yanışını sergiliyor.

Kahve Dünyası'nın güncel sanat projesi Yanköşe; güncel sanat eserleri üreten sanatçılara ifade alanı açmaya devam ediyor. Her sene kamusal alanda yer alacak iki projeye ve sanatçıya yer vermeyi amaçlayan Yanköşe, yedinci sergisinde 'No More Lies' adıyla bilinen sokak sanatçısının Origami Geyik isimli çalışmasını ağırlıyor. Origami Geyik, iklim krizinin en görünür sonuçlarından biri olan ve geçen sene dünyanın pek çok yerinde çıkan orman yangınlarına dikkat çekerek orman yangınlarının sadece ağaçlara değil, içinde yaşayan canlılara da zarar verdiğini bir geyiğin kırılganlığıyla anlatıyor. Yanköşe projesinin iki parçalı duvarının bir parçasında doğa, diğer parçasında ise insan müdahalesi ile ortaya çıkan tablo işleniyor.

Kahve Dünyası Kabataş mağazasının yanında bulunan, yaklaşık 260 metrekarelik alana sahip iki duvardan birinde üstüne güneş ışıkları sızan ormanın, diğer duvarda da yanmaya devam eden bir geyiğin resmedildiği eser, izleyiciyi iklim krizinin can yakan etkileriyle yüzleşmeye davet ediyor. 10 yıldan fazla bir süredir sokak sanatçısı olarak farklı işler üreten No More Lies, son yıllarda küresel iklim krizi, sürdürülebilirlik, orman yangınları ve kadın cinayetleri gibi toplumsal konuları işleyen çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Yanköşe için davet edildiğinde uzun süredir öğrenmeye, anlamaya ve keşfetmeye çalıştığı iklim krizi üzerine iki proje önerisi sunduğunu söyleyen sanatçı, “Önerilerin zamanlaması orman yangınları için çok önemliydi. Çünkü kış gelmişti ve artık kimsenin gündeminde yazın olan orman yangınları yoktu. Ormanlar yanarken infial, kavgalar, birbirini suçlamalar vardı, ya sonra? Sonra herkes kendi sıkıcı hayatına geri döndü” dedi.

Origami Geyik isimli çalışması hakkında bilgi veren sanatçı, “Yanköşe bana eleştiri alanını açtı. Akşam yağmurlu bir havada tıkanmış trafikte evine giderken, kirli yağmur arabanın camlarından akarken o amaçsız, mutsuz anda, binaların arasında, üstünde güneş doğan bir orman göreceksin. Kafanı biraz çevirdiğinde ise sadece ağaçların yaşamadığı o ormanda yanan bir geyiğin en az senin kadar kayıtsız ama korunmasız tutuştuğunu fark edeceksin” diye konuştu.

''Farkındalık oluşturmak istiyorum''

Bu çizimde farkındalık oluşturmayı hedeflediğini de aktaran sanatçı, ''Sadece yanan ağaçları değil bir canlıyla beraber yok oluşunu göstermek istedim. Bu şekilde orman yangınlarıyla beraber birçok canlının ve o doğaya ait ekosistemin çöktüğünü anlatmak istedim. Bu zamana kadar yaptığım birçok iş kişisel çalıştığım eserlerdi. Fakat bu çizimimde bir farkındalık oluşturarak insanlara duyarlılık katabilmeyi hedefledim'' şeklinde konuştu.

Kabataş'ta kamusal alanda bir güncel sanat projesi

Her sene iki farklı sanatçının projesini ağırlamayı hedefleyen Kahve Dünyası'nın kamusal alandaki güncel sanat projesi Yanköşe'de sergilenen çalışmalar, davet edilen sanatçıların mekânın özelliklerini göz önünde bulundurarak ürettikleri, mekana cevap veren yapıtlar.

Yanköşe'de yer alacak eserin seçimi, projenin koordinatörlüğünü üstlenen Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından üç sanatçının davet edilmesi ve Altınmarka Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesive Detay Gıda CEO'su Dilara Altınkılıç Kutmangil, Altınmarka Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, sanat yazarı Evrim Altuğ, küratör Fulya Erdemci ile tasarımcı Bülent Erkmen'den oluşan Seçici Kurul'un, sanatçıların önerdikleri projeleri değerlendirmesinin ardından yapılıyor. Eser seçiminde; sunulan projenin içeriği, görselliği, kentle ilişkisi gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor.