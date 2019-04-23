İl Emniyet Müdürü koltuğuna oturdu, okullar hakkında bilgi aldı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 3'üncü sınıf öğrencisi Kuzey Yılmaz'a devretti. Emniyet müdürü koltuğuna oturan öğrenci, okullar hakkında bilgi aldı.

Bakırköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri 23 Nisan kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette 3. sınıf öğrencisi Kuzey Yılmaz, temsilen Emniyet Müdürü Çalışkan'ın makam koltuğuna oturdu. Öğrencileri makam odasında karşılayan Çalışkan, koltuğunu teslim ettiği öğrenciyi de basın mensupları karşısında yalnız bırakmadı.

Temsilen Emniyet Müdürü Çalışkan'ın makam koltuğuna oturan Yılmaz, ilk olarak bilgi almak için Çocuk Şube Müdürü Serkan Gömce'yi makamına çağırarak okullarda çocukların güvenliği için alınan tedbirleri ve okul çevreleri ile parklarda yapılan çalışmaları sordu.

Gömce de okullarda ve İstanbul genelinde alınan tedbirler ile geçmişte yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Çocukların kendileri için en öncelik konulardan biri olduğunu söyleyen Çalışkan, “Çocuklar bizim için çok kıymetli, onların başına gelebilecek en ufak bir zararda şüphelilerin hem adli olarak, hem de polis teşkilatı olarak en ağır şekilde cezalandırılacağını bildiriyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra polis telsizinden görev yapan emniyet personelinin çocuklarının bayramını kutlayan Kuzey Yılmaz, okullardaki güvenlik tedbirleri ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, “Okullarda güvenliği iki katına çıkarabilirim” cevabını verdi.

Kabulün ardından okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler, Emniyet Müdürü Çalışkan ile fotoğraf çektirdi. İl Emniyet Müdürü Çalışkan, makamında kabul ettiği ve koltuğunu devrettiği öğrencilere hediyeler takdim etti.