İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca: "Vatandaşlar gönül rahatlığıyla ıspanak yiyebilir"

İstanbul'da paniğe yol açan zehirlenme vakalarına ilişkin son açıklama, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'dan geldi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan İl Müdürü Karaca, numuneler üzerindeki incelemelerin tamamlandığını ve bilimsel veriler ışığında tüm vatandaşların gönül rahatlığıyla ıspanak yiyebileceklerini kaydetti. Karaca, “Bizim tüm incelemelerimiz bitti. Ispanaktan kaynaklandığı iddia edilen zehirlenme haberleri gelir gelmez, hızlı bir şekilde ıspanakların satın alındığı işletmelerden resmi numuneler, evlerden de yemek numuneleri aldık. Numunelere önce mikrobiyolojik analiz yaptık. Fosseptik karışımı ya da herhangi bir mikrobiyolojik sıkıntı var mıdır. Buradan negatif sonuç çıktı. Aynı anda 620 çeşit pestisit ve herbisit denilen zirai ilaç kalıntısıyla ilgili bunlara da baktık. Bunlarla ilgili de bir problem yaşamadık. Akut zehirlenmeye yol açacak bir bulguya rastlamadık burada da. Zaten akut zehirlenmeye sebep olacak kadar zirai ilaç kullanılmış olsaydı, içerisinde bulunan yabancı otlar kesinlikle olmazdı. Çünkü çiftçimiz zirai ilaçları yabancı otlar için de kullanıyorlar. Gübre kaynaklı olabilir mi diye nitrat nitrit analizlerini yaptık. Orada da negatif sonuç elde ettik. Basında maalesef, donmayı engellemek için antifiriz kullanıldığı söylendi. Bu ihtimali göz ardı etmedik, ona da baktık, orada da negatif sonuç elde ettik. Ağır metaller yönünden baktık, orada da aynı sonucu aldık. Bu incelemeleri yaptığımız sırada İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişim halindeydik. İletişimimiz sırasında bize zehirlenme belirtilerinin atropin zehirlenmesiyle bire bir uyumlu olduğu belirtildi. Bunun üzerine, rutinimizde olmamasına rağmen atropinle ilgili bir analiz yaptık. 7 numunemizden 3 tanesinde atropin maddesine rastladık. Bunun nereden kaynaklandığını araştırdığımızda, ıspanağın içerisinde iki çeşit otun olduğunu gördük. Bu otları ayrı, ıspanakları ayrı yaptığımız incelemeler sonucunda, ıspanaklarda atropin ve skopalamin maddesine rastlamazken, bu otlarda yoğun miktarda, insanlarda bu semptomları gösterecek düzeyde bu iki maddeye rastladık. Bunun üzerine tespitimiz de bu yönde oldu” dedi.

“Fosseptik kaynaklı olsaydı daha fazla kişi etkilenirdi”

Gelen ıspanakların nereden geldiği ve hangi yolu izlediğinin bilindiğini kaydeden Karaca, “Kaynağında da ilgili il müdürlüğümüz gerekli çalışmalarını başlattı, onlar da orada analiz yaptı. Onların yaptığı analizle de aynı şekilde örtüştü. Halk arasında güzelavratotu olarak bilinen bir ot ve şeytanelması olarak bilinen bir ot. Bu iki otta atropin ve skopalamin çok yoğun miktarda bulunmaktadır. Yaptığımız bütün analizlerde ıspanak temiz çıktı. Bir de lokal olarak, bir bölgeden kaynaklı bir enfeksiyon. Bazı uzmanlarımız diyor ki ‘Hayır, biz inanmıyoruz.' Laboratuvarımız uluslararası akredite bir laboratuvar. Uluslararası kabul gören, ülkenin en güzide laboratuvarlarından birinde yaptık. Buyursunlar, şahit numunelerimiz elimizde. İstedikleri laboratuvarlarda analiz yapabilirler. Bizim laboratuvar ortamımızda, analizi hep beraber de yapabiliriz. Buna da açığız. Bu kadar açık ve net bir şekilde kendimizden emin, bilimsel verilerle konuşuyoruz. Elimizde analiz raporları var. Bilimsel olarak kanıtlamışız bunu. Eğer ilaç, fosseptik kaynaklı olsaydı daha fazla kişi etkilenirdi” ifadelerini kullandı.

“Halkımız güvenle, içleri rahat bir şekilde ıspanak yiyebilirler”

“Biz İstanbul Gıda ve Tarım Müdürlüğü olarak 7 gün, 24 saat halkımızın güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz” diyen Karaca, “İstanbul'a gelen sebze ve meyveleri giriş noktaları olan hallerden, marketlerden hem de diğer tüm satış noktalarından her gün numuneler alınarak, ilgili laboratuvara gönderilerek ona göre işlem yapıyoruz. Birincil üretim noktası olan tarlalarda da bizim arkadaşlarımız analizlerini yapıyor. Burada sadece, yetiştiricimiz hasat ederken işçi hatası olabilir, gözden kaçmış olabilir, lokal olarak tarlanın bir bölümündeki ıspanaklara yabani ot karışması. Maalesef böyle bir olay yaşadık. Ama tekrar söylüyorum, halkımız güvenle, içleri rahat bir şekilde ıspanak yiyebilirler. Bunu tüm bilimsel veriler ışığında, bütün analizler sonucunda biz gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Niye, çünkü ıspanak demir, folik asit ve birçok vitamin yönünden zengin bir bitki. Bu sebzeden çocuklarımızı mahrum etmeyeceğiz. 7'den 70'e bütün insanımızın yemesi gereken bir sebze. Eğer bu şekildeki haberler devam ederse, üreticimiz zor durumda, gelecek sene yiyecek ıspanak bulamayız. Biz üreticileri memnun etmezsek tüketiciler ne yapacağız? Gerekli ayıklamayı, iyice gözden geçirerek, temizleyerek, gerekli hijyenik şartları yerine getirerek ıspanağı gönül rahatlığıyla yesinler. Kendileri de yesin, çocuklarına da yedirsinler. Ispanakta problem yok. Problem içine karışan yabancı otta” diye konuştu.

Ispanak içindeki yabancı otların vatandaşlar tarafından nasıl ayırt edebileceğini anlatan Ahmet Yavuz Karaca, “Bu otlar normalde ıspanaktan çok daha büyük oluyor. Ergin formları ise ıspanak ile çok benziyor. Ispanak köklü ve birbirinden ayrı bir şekildedir, tek kök üzerine birden fazla dal halindedir. Buna dikkat ederlerse, her otu şifadır diye yememeleri lazım. Biz denetimlerde 7 gün 24 saat çalışıyoruz fakat en iyi denetçi tüketicinin kendisidir, halkımızdır. Halkımızdan herhangi bir olumsuzluk gördükleri takdirde Alo 174, TİMER, CİMER, her türlü ihbar hattını aradıkları takdirde biz 15 gün içinde denetimi yapıp onlara dönmek zorundayız” dedi.