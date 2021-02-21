İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii’ne getirildi.

İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne getirildi.


Önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Profesör Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih'teki evinden alınan cenazesi Fatih Camii'ne getirilen Saraç, öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.


Cenaze namazına yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un da katılması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.