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İlahiyatçı Muhammet Emin Saraç'ın cenazesi evinden alındı

İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere evinden alınarak Fatih Camii’ne götürüldü.

İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere evinden alınarak Fatih Camii'ne götürüldü.


Önceki gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Profesör Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor. Saraç'ın cenazesi, Fatih'teki evinden alındı. Cenaze aracıyla Fatih Camii'ne götürülen Saraç için öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenazenin alınması sırasında evin yakınında Saraç'ın çok sayıda yakını ve sevenleri hazır bulundu. Saraç'ın cenazesi, namazın ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek.

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