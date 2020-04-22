İlave gümrük vergileri yerli üreticiyi koruyacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, uygulanacak olan tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 30 Eylül'e kadar yüzde sıfır ile 50 arasındaki oranlarda ilave gümrük vergileri yerli üreticiyi koruyacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile getirilen ilave gümrük vergisine (İGV) ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, “Devletimizin aldığı bu karar ile Uzak Doğu'dan ülkemize gelme eğiliminde olan çok düşük fiyatlı sezonu geçmiş ürünlerin ülkemize gönderilmesine engel olunarak yerli üretici korunmuş oldu” dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararların yerli üreticiler için önemine dikkat çeken Şenocak, “Pandemiden dolayı dünya ticaretinde ciddi bir duraksama söz konusu. Her ülkenin elinde stok mallar kalmış durumda. Bu kararı sektör olarak olumlu karşılıyoruz. Maliyetinin altında sezonu geçen çok düşük fiyatlı ürünlerin ülkemize getirilmesinin önüne geçilmiş oldu. Devletimizin aldığı bu karar ile Uzak Doğu'dan ülkemize gelme eğiliminde olan çok düşük fiyatlı sezonu geçmiş ürünlerin ülkemize gönderilmesine engel olunmuş oldu” dedi.

“Önce kendi stoklarımızı tüketelim”

Türkiye'nin böylesine kritik bir dönemde aldığı kararların çok önemli olduğuna vurgu yapan Mustafa Şenocak, şöyle devam etti: “Öncelikle içeride biriken üreticilerimizin ihracata gönderemediği stoklar var. Bunların tüketilmesi lazım. Karar ile aynı zamanda diğer ülkelerin stoklarına pazar olmamızın önüne geçilmiş oldu. Bahse konu İGV oranları, aramızda anlaşma bulunmayan ülkelerin tamamına uygulanacak. Ülkemiz ile yapılan anlaşmalar gereğince; Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre) ya da aramızda STA bulunan Güney Kore, Şili gibi ülkelerde uygulanmayacaktır.”

İlave gümrük vergilerinde uygulanan oranın yüzde 50'yi geçememesinden dolayı bazı ayakkabıların ithalatında değişiklik olmadığına vurgu yapan Şenocak, şunları söyledi: “Bununla birlikte, belirlenecek olan İGV oranı yüzde 50'yi aşamayacağından, halihazırda bazı ayakkabı ürünlerinde uygulanan yüzde 50'lik oranda değişiklik olmamıştır. Diğer ayakkabılarda uygulanan yüzde 25'lik ve 30'luk vergiler ise ek ilave gümrük vergisi ise yüzde 5 oranında artmıştır. Uygulanan ek ilave gümrük vergilerine rağmen ayakkabı ithalatımız ilk iki ayda hem miktar hem değer olarak artmış durumda. Çin'den yüzde 41'lik artışla 51 milyon dolarlık, Vietnam'dan yüzde 25'lik artışla 36 milyon dolarlık, İtalya'dan yüzde 21'lik artışla 18 milyon dolarlık bir ayakkabı ithalatı gerçekleştirilmiş”.