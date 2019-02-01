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İlçe bazlı kuraklık verim sigortası poliçe tarihi uzatıldı

Üreticilerden gelen yoğun talep doğrultusunda ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için poliçe son kabul tarihi uzatıldı.



Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda, ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları için poliçe son kabul tarihinin 31 Ocak olduğu lokasyonlarda bu tarihin 15 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.


Ayrıca; kuraklık verim sigortası primine yüzde 60 devlet desteği sağlanıyor.

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