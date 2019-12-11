Öğr. Üyesi Düzgün Korkmaz, ileri anne yaşının tüp bebek yöntemini gerektirebileceğini söyledi.

Tüp bebek tedavisi, normal olarak gebelik şansı olmayan ya da çok az olan çiftlerde gebelik şansını arttıran önde gelen tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Medicana Bahçelievler Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Korkmaz, tüp bebek hakkında önemli bilgiler verdi.

''İleri anne yaşı tüp bebek yöntemi gerektirebilir''

Tüp bebek tedavisinde ileri anne yaşına değinen Dr. Düzgün Korkmaz, ''İleri anne yaşı, azalan yumurta rezervi ve yumurtaların kalitesi, sperm hareketliliğinde ve kalitesinde azalma, azospermi, varikosel gibi erkek faktörlü nedenler, rahim içi ve fallop tüpleri ile ilgili sorunlar, kistler ve sebepsiz İnfertilite tüp bebek işlemini gerektiren faktörler arasında yer alır. Yeni adet döneminin 3'üncü gününde, yumurtalıkların uyarılması amacıyla iğne şeklinde hormon içeren ilaçlara başlanır. Bu ilaçların kullanılmasındaki amaç, birden fazla yumurta hücresinin gelişmesine yardımcı olacak gebelik ihtimalini arttırmaktadır. Yumurtalıkların uyarılma süreci yaklaşık olarak 12 gündür fakat bu süreç yumurtalıkların ilaca olan cevabıyla belirlediğinden, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu süreç esnasında gün aşırı hormon ve ultrason ile de yumurta gelişimi yakından takip edilmektedir. Diğer bir tedavi yöntemi ise kısa protokol denilen, adetin 2'nci ya da 3'üncü günü başlanılıp ortalama 15 gün süren bir tedavi protokolüdür. Bu tedavi protokolünde yumurtaların uyarılması için iğnelere başlanır'' dedi.

''Yumurta toplama işlemi 34-36 saat arasındadır''

Yumurtalar belirli bir olgunluğa ve boyuta ulaştıkları zaman yumurta hücrelerinin çatlaması amacıyla farklı bir hormonal iğne kullanımına başlandığını aktaran Dr. Korkmaz, ''Bu iğnenin yapımından yaklaşık olarak 34-36 saat sonra ise yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemin hassasiyeti açısından iğnenin yapılışı çok büyük önem taşımaktadır. Yumurta toplama işlemi; hasta sabah aç karnına kabul edildikten sonra uyutulup, yaklaşık olarak 20 ila 30 dakika arasında süren yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir. Elde edilmiş olan yumurta hücreleri, laboratuvar şartlarında ve sperm hücre kalitesine göre, klasik tüp bebek ( IVF ) ya da mikroenjeksiyon yöntemi kullanılarak döllenir. Artık hemen hemen tamamı mikroenjeksiyon yöntemi için kullanılıyor. Bu döllenme sayesinde anne karnında gelişen bebeğin temel taşı olan embriyo oluşmaktadır. Mikroskop altında tespit edilen döllenme, yaklaşık olarak 12 ila 15 saat arasında bir süreçte oluşmaktadır. Bu oluşumun sonucu hastaya bildirilir ve embriyo transferinin yapılması için bir gün kararlaştırılır. Döllenmiş embriyoların toplanmasından 2 ila 5 gün sonra transfer edilir. 35 yaş altında ilk denemesi olan çiftlere 1 embriyo, 2 den fazla deneme sonrası başarısızlık varsa 2 embriyo, 35 yaş üzerindekine 2 embriyo transfer hakkı vardır. İşlemin basit ve ağrısız olması sebebiyle hasta yarım saatlik bir dinlenme sürecinden sonra taburcu edilir. Transfer işleminden 12 gün sonra gebelik testi yapılır. Gebeliğin oluşup oluşmadığı öğrenilir'' şeklinde konuştu.