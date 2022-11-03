İletişim Başkanı Altun: "Azerbaycan kendi imkanlarıyla ve Türkiye'nin desteğiyle 44 günde süreci zaferle taçlandırdı"

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 2. yıldönümü, Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katıldığı etkinlikte büyük bir coşkuyla kutlandı. Altun, "Azerbaycan kendi imkanlarıyla ve Türkiye'nin de desteğiyle adımını attı ve 44 günlük bir süreçte zaferle süreci taçlandırdı" dedi.

Azerbaycan'ın topraklarını 30 yıllık Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ Zaferinin 2. yıldönümü, Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğunun destekleriyle Tuzla Belediyesi Nikah ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. 27 Eylül 2020'de başlayan Karabağ'ın Kurtuluş Savaşı 8 Kasım 2020'de kazanılan bir zafer olarak tarihe geçerken, Tuzla Belediyesi zaferin 2. yıldönümünü "Bir Millet Bir Zafer, Karabağ Zaferi'nin 2. Yıldönümü" adlı programıyla yad etti.

Şehitler için saygı duruşuyla başlayan programda Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu. Düzenlenen konuşmaların ardından Azerbaycanlı sanatçılar Saide Guliyeva ve Elgün Guliyev sahne alarak seslendirdiği eserlerle katılanlara coşku dolu anlar yaşattı. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının ellerden düşmediği gecede, dinleyenler de şarkılara eşlik etti.

"Hep birlikte bu zaferin kazanımının onur ve gururunu yaşıyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Aslında bu savaşta Azerbaycan'ın 30 yıllık bir geleceğe dair düşünmüş olduğu acısı vardı, yılların bir hasreti vardı. Türkiye yüzyılını müjdeleyen İHA, SiHA ve TİHA'larla beraber bütün dünyaya bir hediye verildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok şükür hasretle, ve elhamdülillah bu zaferi hep birlikte kazanmış olduk. Milletçe 30 yıl boyunca Azerbaycan'ın Karabağ zaferini beklerken hep birlikte bu zaferin kazanımının onur ve gururunu yaşıyoruz. Bugün bu sergimizin amacı da zaferin 2. yılında aynı duyguları hep birlikte yaşamaktır" dedi.

"Yalnızca Azerbaycan'ın, yalnızca Türkiye'nin değil aynı zamanda Türk dünyasının bir zaferiydi"

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kardeş Azerbaycan'ın 30 yıl boyunca Ermeni işgali altındaki toprakları azat edildi. 27 Eylül'de başladı bu kutlu mücadele, 44 gün sürdü. Ve bu 44 günü biz anbean yaşadık. Nasıl büyük bir mücadele verildiğini ve nasıl zafere ulaşıldığını gördük hamdolsun. Karabağ toprakları azad edildiğinde esas itibariyle bu yalnızca Azerbaycan'ın değil yalnızca Türkiye'nin değil aynı zamanda Türk dünyasının bir zaferiydi. Hamdolsun bu zafer kazanılmıştır ve bugün bu zaferin 2. yıldönümünü şanla ve şerefle kutluyoruz. Geçen 30 yıl içerisinde Azerbaycan ve Türkiye'nin bütün uluslararası platformlardaki girişimleri karşılık bulmayınca bu noktada yapılacak olan belliydi. Ve Azerbaycan kendi imkanlarıyla ve Türkiye'nin de desteğiyle adımını attı ve 44 günlük bir süreçte zaferle süreci taçlandırdı" ifadelerini kullandı.

Karabağ Zaferi'nin 2. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Tuzla Belediyesinin düzenlediği etkinliklere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva konuşmacı olarak katılım sağladı.