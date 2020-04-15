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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ünlü sanatçı Şükriye Tutkun'dan destek

Ünlü sanatçı Şükriye Tutkun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında çıkan iddialara tepki göstererek, "Burası tinercilerin mevzilendiği bir yerdi.

Ünlü sanatçı Şükriye Tutkun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında çıkan iddialara tepki göstererek, "Burası tinercilerin mevzilendiği bir yerdi. İki kere yangın çıktı. Fahrettin Bey burayı ıslah ediyorlar. Ev yapıldığı ,yıkıldığı söyleniyor hepsi uydurma" dedi.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile aynı mahallede oturan ünlü sanatçı Şükriye Tutkun iddialar tepki gösterdi. Tutkun, "Burası tinercilerin mevzilendiği, olayların çıktığı bir yerdi. Aslında korkuyorduk. Mahallemizde iki kere yangın yaşadık. Yangın ne zaman çıkacak diye korkuyorduk. Fahrettin beyler burayı ıslah ediyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar. Ev yapıldığı, yıkıldığı söyleniyor. Her şey uydurma. Burada yıkılan ev falan yok. Fahrettin Beyin evi de gördüğünüz gibi bir yalı değil. Herkes komşuluğundan memnun. Sempatik insanlar. Kimseye zararları yok. Sempatik , hayvansever ve doğasever insanlar" dedi. Öte yandan Altun'un bir diğer komşusu Yudum Altan ise , "Çok efendi bir insan, ağaçları dikti. 'Kesti' dediler budadı. Ben de ağaçları buduyorum. Doğal insanlar, çocukları şekerler. Seviyorum onları. Hayvanları da seviyorlar.

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