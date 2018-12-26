İletişim Fikirleri Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

İletişim Fikirleri Yarışması' ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine gitti.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen "10. İletişim Fikirleri Yarışması'' ödülleri sahiplerini buldu.

‘Aklıma Bir Fikir Geldi' sloganıyla, kamuoyunun korsanla mücadele konusunda uyarılması ve sektörel bilincinin getirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Harbiye'deki TRT Radyo binasında gerçekleştirildi.

Yarışmanın seçici kurulunda İletişim Fakülteleri Dekanları Konsey Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, radyo yayıncısı Cem Arslan, TRT Televizyon Daire Başkanı Yardımcı Nilgün Aydoğan, gazeteci Yüksel Aytuğ, eğitim bilimci Dr. Özgür Bolat, RTÜK izleme Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Reklamverenler Derneği temsilcisi Alkan Eraltan, RATEM Yönet Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy, televizyon programcısı Oğuz Haksever, şarkıcı Özgün ve Türkiye Halkla İlişkiler Derne Temsilcisi Fügen Toksü yer alıyor.

Seçici kurulun elemelerinden geçen ödüllerde gazete - dergi kategorisinde birinciliğe İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Mehmet Ertuğrul Boyraz ve Burak Ayaydın, ikinciliğe Akdeniz Üniversitesi 'nden Resul Konuk, üçüncülüğe ise Trabzon Üniversitesi'nden Oğuzcan Yılmaz seçildi.

Radyo kategorisinde de birincilik ödülünü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Oğuz Aktuna, ikincilik ödülünü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Korhan Dadak ve Mehmet Can Çiftçi, üçüncülük ödülünü ise Kadir Has Üniversitesi'nden birlikte hazırladıkları eserle Bahadır Öz, Ali Ünal ve Birkan Kaya aldı.

Televizyon kategorisinde de birinci Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Anıl Sarıarslan, Neslihan Saygılı, Ali Haydar Tombak, Rahmi Doğançay ve Kübra Sonkaya grubu, ikinci Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Aykut Topçu, üçüncü Ankara Üniversitesi'nden Rasin Güney Baştürk ve Melih Yargıcı oldu.

Bu yıl 883 öğrenci başvuru yaptı

Törende konuşma yapan RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy, yarışmaya bu yıl 883 öğrencinin başvuru yaptığını, ön elemeden ise 483 eserin geçtiğini aktardı.

Korsanla mücadelenin bugün dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkati çeken Gürsoy,

"Bu amaçla Avrupa Birliği bünyesinde de korsanla mücadele amaçlı Avrupa Taklit ve Korsan ile Mücadele Gözlemevi kurulmuştur. Diğer taraftan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından kabul gören 'telif haklarına dayalı kültür endüstrileri' kavramıyla telif haklarının bu endüstrilerin oluşum ve güçlendirilmesindeki rolüne vurgu yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent de "Fikri mülkiyetin ve entelektüel üretimin konusu olan 'telif hakları' yalnızca kamunun yasal düzenlemesi, yargının kararları ya da kolluk kuvvetinin korsanlıkla mücadele çalışmalarına indirgenemez. Telif hakkına konu olan üretimle muhatap olan tüm yararlanıcıların ve özellikle de toplumun nüfus açısından büyük bir kesimini oluşturan ve topluma yön verme açısından potansiyel enerjisi yüksek olan gençlerin, telif hakkı konusunu benimsemesi ve bu yönde tavır alması önemlidir" açıklamasında bulundu.

Program kapsamında ayrıca ödül alan eserlerin yer aldığı bir sergi de izlenime sunuldu.