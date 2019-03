İlgezdi, Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile kutladı.

Yayınlanan videoda iki çocuk annesi Ataşehirli bir ev hanımı olan İkbal Erol'un Ataşehir Belediyesi tarafından sunulan tiyatro kurslarına katılmasıyla değişen hayatı anlatılıyor. Yüzde 50 işitme kaybı bulunan ve bu yüzden sosyalleşemeyen 55 yaşındaki İkbal Erol'un tiyatro sevgisiyle birlikte sosyalleşen, iletişim becerisi ve kendine güveni artan bir kadına dönüşmesi aktarılıyor. Onun bu hikayesini duyan Battal İlgezdi, ona bir sürpriz yaparak İkbal Erol'un sahnelediği oyunu izledi ve ardından kendisinin, arkadaşlarının ve tüm tiyatroseverlerin Tiyatrolar Günü'nü kutladı. “Yaşanabilir, özgür ve mutlu bir kent için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyen İlgezdi, “Hayatın gülen ve ağlayan yüzünü birlikte sahnelere taşıyan tiyatro sanatını her daim destekliyor ve Ataşehirliler ile buluşturuyoruz. Çocuklar ve yetişkinler için her yıl düzenlediğimiz tiyatro festivallerinde birbirinden usta oyunculara ve oyunlara ev sahipliği yapıyoruz. 2010 yılından bugüne kadar her yıl düzenlediğimiz tiyatro festivallerimizde bugüne kadar toplam 147 oyunu 80 bin tiyatroseverle buluşturduk. Tiyatro festivallerimize bin 200'ü aşkın tiyatro sanatçısı katıldı. Tiyatro iyileştirir, hayatı güzelleştirir, Dünya Tiyatrolar Gününüz kutlu olsun. Tüm Ataşehirlilerin bu güzel gününü kutluyorum” dedi.

“Tiyatroyu bilen çocuklar yetiştiriyoruz”

Ataşehir'deki çocukların tiyatro sevgilerinin de herkese örnek olması gerektiğini söyleyen İlgezdi, “En çok yatırımı ülkemizin yarınları olan çocuklarımıza ve gençlerimize yaptık. Ataşehir'de yapılan kültür sanat yatırımlarını ve hizmetlerini en çok onlar biliyor. Ataşehirli çocuklara tiyatroyu ciddi manada sevdirdik. Her ay aralıksız düzenlediğimiz kültür sanat etkinliklerine mutlaka çocuk tiyatroları ekliyoruz. Bir çocuk tiyatrosu sahneliyoruz, salonda 500 çocuk var, ama çıt çıkmıyor, tıpkı yetişkinler gibi hem izliyor hem eğleniyorlar. Her biri daha küçücükken tiyatro izleyerek büyüyor, bu kültürü alıyor” dedi.