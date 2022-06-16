İlhan Ocaklı: “Hedefimiz yeni şampiyonları yetiştirmek”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Spor Akademisi'nde 3 bin 160 sporcunun eğitim aldığını belirterek hedeflerinin yeni şampiyonları yetiştirmek olduğunu söyledi.

İstanbul'un Şile ilçesinde faaliyetini sürdüren Şile Spor Akademisi 23 branşta profesyonel antrenörler eşliğinde hizmet verirken, bünyesine kazandırdığı fitness salonu ile gençlerin spor yapma alanını genişletiyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ve Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Recep Kara'nın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen fitness salonunda İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı hedefleri hakkında konuştu. Ocaklı, “Bugün fitness salonumuz yediden yetmişe herkese ev sahipliği yapacak. Güzel bir tesis. Yeni şampiyonları yetiştirme gibi hedefimiz var. En azından bizim de çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Benim göreve geldiğim, yaklaşık 3 sene gibi bir zamanda, bir de pandemi gibi önemli bir süreçten geçtik, dünya olarak böyle bir imtihan verdik. Kısa süre içerisinde işin ehli arkadaşlara teslim etmek suretiyle güzel bir alt yapı oluşturduk. İnşallah bunu önümüzdeki günlerde, maksadına uygun bir şekilde hemşehrilerimizin ve milletimizin hizmetine açacağız” dedi.

“Bölgeyi spor kompleksine dönüştürmek istiyoruz”

23 branşta eğitim verdiklerini aktaran Başkan Ocaklı, “Bizim bölgenin etkinliğine uygun, dalga sörfünün de yer aldığı branşımız da var. 23 branşta profesyonel hocalarımızla, devletimizin büyük desteğiyle bu yapıyı daha da güçlendirdik. 24 olan hoca sayımızı 40'a çıkarttık. Şile Spor Akademisi'nde 3 bin 160 kayıtlı sporcu eğitim alıyor. Bu sayıyı daha da iyi rakamlara çıkartmak suretiyle bölgeyi bir spor kompleksi haline dönüştürmenin niyeti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Her branşta iddialıyız”

Bölgeye yapılan tesislerin yeni nesilin eğitim almasında güzel bir imkan sağladığını aktaran Başkan İlhan Ocaklı sözlerini şöyle tamamladı:

“Hayatımız yokluklarla geçti, dolayısıyla yeni nesil bu anlamda şanslı. Milli sporcularımızın hepsi zor şartlar altında başarıya ulaşmışlar. Dolayısıyla burada bir tarafınızda 72 kilometrelik sahili, bir tarafınızda ormanı, yeşilliği ve böylesine spor kompleksinin olduğu ortamda yeni şampiyonları dört gözle bekliyoruz. Arkadaşlarımız özellikle güreş konusunda çok ciddi eğiliyorlar. Güreş branşında iddialıyız. Farklı branşlar da var. Tekvando ve karatede şampiyon hocalarımızla çalışıyoruz. Bütün branşlarda hocalarımız işlerinin ehli, her branşta iddialıyız. İnşallah buradan milli sporculara ciddi bir destek vereceğimize inanıyorum.”