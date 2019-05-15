Ilıcak'tan Başkan Ahmet Aras'a ziyaret

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak ve Bodrum'da oluşturulan gönüllüler ekibi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yapılan görüşmede, Bodrum'da çeşitli etkinliklere öncülük eden temsilcilerden oluşan bir grup konularıyla ilgili bilgi ve fikir alışverişinde bulundu. Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, Bodrum Yukarı Mazı İ.Ö.O. Müdürü Songül Arslan, Bodrum Çarşı Muhtarı Zerrin Muğlalı, Tay Beach işletme sahibi Altuğ Güranlıoğlu, Ser Karate - Mücadele Sanatları uzmanı Cenk Erdier, Ege dansları antrenörü Nurcan Alper, Müzisyen Güneş Demirkaan ile gazeteci Yüksel Ünver ziyarete katılan isimler oldu.

Muzaffer Ilıcak, uyuşturucuyla mücadele için yaptıkları çalışmalarda Bodrum Belediyesi'nin işbirliği ile yapacakları seminer, konferans ve etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, Bodrum Belediyesi'nin sporda daha etkin çalışmalar yapacağını, Bodrum Spor'un spor branşlarında çeşitliliğe önem vereceğini vurguladı. Bodrum'da spor yapmak isteyen gençlerin ulaşabileceği spor merkezleri yapılmasının önemli olduğunu söyleyerek, “Spor yapacak tesis olanağı olmayan beldelere mobil ekiplerle hizmet götürebiliriz” dedi.

Başkan Aras ziyaretçilerine bilgi paylaşımı için teşekkür ederek, “Bodrum Belediyesi olarak imkanlar dahilinde spor ve sporcunun yanındayız. Gönüllü ruhuyla çalışan sizlerin insan hayatına çok büyük katkıları var, başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak ve gönüllüler gurubu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a plaket takdim etti.