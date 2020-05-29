İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii'ne gelmeye başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapatılı olan camiler bugün açıldı.

Cuma namazı için ellerinde seccadeleriyle Fatih Camii'ne gelmeye başlayan vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak saf tutmaya başladı. Vatandaşların cami avlusuna girişi havadan görüntülendi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ibadete kapalı olan camiler bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Fatih Camii'ne vatandaşlar saatler kala geldi. Maske takan vatandaşlar, yanlarında seccadelerini getirdi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyuyarak saf tutmaya başladı. Vatandaşların cami avlusuna girişi ve saf tutmaları havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.