İlk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki 226 kişilik ilk hacı kafilesi, İstanbul Havalimanı'nda aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Hac ibadetini yerine getirmek üzere haftalar önce kutsal topraklara giden 37 bin 770 Türk hacı adayı, Hac ibadetini tamamladıktan sonra yurda dönmeye başladı. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki ilk hacılar, öğlen saatlerinde İstanbul'a ulaştı. Cidde'den kalkan uçakla saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan Hacılar, terminalde aile ve yakınları tarafından karşılandı.

Sevinç gözyaşlarıyla karşılandılar

Havalimanının yolcu karşılama bölümünde yakınları tarafından karşılanan hacılar, uzun süre kucaklaşarak hasret giderdi. Dini görevlerini tamamlayarak yurda dönen hacıların aileleriyle buluştuklarında duygusal anlar yaşandı. Bazıları ise sevinç gözyaşlarını tutamadı. Kutsal topraklardan dönen hacıların yanlarında ikram edilmek üzere zemzem suyu ve hurmanın yanı sıra çeşitli hediyelik eşyalar getirdikleri görüldü.

Hacı olmanın heyecanıyla döndüler

Yıllar süren bekleyişin ardından hacı olarak kutsal topraklardan dönen Mehmet Veysel Karaçelik, “Hem hüzünlüyüz hem de çok mutluyuz. Ülkemize, vatanımıza çocuklarımıza geldik. Kabemizden ayrıldığımız için de biraz hüzünlüyüz. 10 sene bekledik iki yıl da pandemi vardı. 12 senedir bekliyorduk. Hacca gitmek isteyenlere de bir an önce gitmelerini tavsiye ederim. Orası genç insanların gitmesi gereken bir yer” diye konuştu.

Hac ibadetinin ardından yurda dönen Rukiye Karaçelik ise ”Çok duygulu ve mutluyuz. Türkiye'ye geldik ailemize kavuşacağız. Her şey çok güzeldi. Kesinlikle genç gidilsin” dedi.

14 yıllık bekleyişin ardından kutsal topraklara gittiğini dile getiren Abdurrahman Bozkurt da, “Kutsal topraklara gidip geldik. Allah herkese nasip etsin. Oraya gidince gençken gidilmesi gerektiğini anladık. 14 senedir bekliyordum” ifadelerine yer verdi.

İlk kafilede 226 hacı yurda döndü

İstanbul 2 Kafile Başkanı ve Beykoz İlçe Müftüsü Ali Efe İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İki yıl aradan sonra hac farizasını yerine getirip ülkemize döndük. Çok sevinçliyiz. İstanbul'a inen Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki ilk hac kafilesiyiz. 226 hacımızla beraber haccımızı en güzel şekilde ifa ettik. Şimdi de evlerimize, ailelerimize gideceğiz” dedi. Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Türk hacıların dönüşü önümüzdeki günlerde de sürecek.