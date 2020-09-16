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İlk hafta düdük çalan hakemlere görev verilmedi

Süper Lig’de ikinci haftada düdük çalacak olan hakemler belli olurken, geçtiğimiz hafta maçları yöneten hakemlerin hiçbirisi bu haftaki mücadelelerde orta hakem olarak görev yapmayacak.

Süper Lig'de ikinci haftada düdük çalacak olan hakemler belli olurken, geçtiğimiz hafta maçları yöneten hakemlerin hiçbirisi bu haftaki mücadelelerde orta hakem olarak görev yapmayacak.


Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan karışlaşmaların hakemleri belli oldu. Ligin ilk haftasında oynanan karşılaşmalarda düdük çalan hakemlere bu hafta görev verilmeyecek. Merkez Hakem Kurulu, elindeki hakemlerin hepsini dönüşümlü olarak kullanabilmek için ve bütün hakemlere şans vermek adına böyle bir uygulamaya gitti. Geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda görev alan hakemlerin bazılarının bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarda VAR hakemi olarak görev yapması bekleniyor.


Süper Lig'de 1. hafta görev yapan ve 2. haftada görev yapacak hakemler şu şekilde:



1. hafta


Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler


Karagümrük - Yeni Malatyaspor: Abdülkadir Bitigen


DG Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Ali Palabıyık


Göztepe - Y.Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu


Galatasaray - Gaziantep FK: Bahattin Şimşek


Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu


Ankaragücü - BB Erzurumspor: Burak Şeker


Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan


Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği: Yasin Kol


A.Hatayspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan



2. hafta


Yeni Malatyaspor - Göztepe: Cüneyt Çakır


Gençlerbirliği - İ.H. Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu


Y.Denizlispor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan


Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar


Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler


BB Erzurumspor - DG Sivasspor: Serkan Tokat


Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa


Gaziantep FK - Karagümrük: Alper Ulusoy


M.Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan


Fenerbahçe - A.Hatayspor: Ümit Öztürk

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