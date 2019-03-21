İlk kez bir Hint havayolu Türkiye'ye tarifeli uçuş başlattı

Hindistan'ın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi olan IndiGo Havayolları, Yeni Delhi'den İstanbul'a sefer başlattı. Seferler haftada bir gün yapılacak. IndiGo Ticaret Müdürü Willy Boulter, “İstanbul Havalimanı sadece Türkiye için değil dünya havacılığı için önemli bir yatırım. Oraya geçtiğimizde günde 1 olan sefer sayımızı günde 2'ye çıkaracağız” dedi.

Hintli turistlerin Türkiye'ye ilgisinin artmasının ardından Türk Hava Yolları ile ortak uçuş anlaşması imzalayan Hindistan'ın en büyük düşük maliyetli havayolu IndiGo Havayolları İstanbul'a sefer başlattı. IndiGo Havayolları uçaklarına yer hizmetini Turkish Ground Services (TGS) verecek. IndiGo Havayolları'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk sefer nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Havalimanı gidiş katında düzenlenen törene IndiGo Ticaret Müdürü Willy Boulter, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat ve yetkililer katıldı.

Törende gazetecilerin sorularını cevaplandıran IndiGo Ticaret Müdürü Willy Boulter, “Türkiye'de bulunduğumuz için çok mutluyum. Günlük bir olan seferimizi günde 2'ye çıkaracağız en yakın zamanda. İki güzel ülkeyi birleştirdiğimiz için çok mutluyuz. THY ile ortak uçuş ( Code Share) anlaşması yaptığımız için çok mutluyuz. THY bizim code share yaptığımız ilk yabancı firma. THY Delhi'den 6 noktaya uçuş yapacak biz de İstanbul'dan 24 noktaya uçuş yapacağız. Bu bizim için çok güzel bir şey” dedi

İstanbul Yeni Havalimanı Dünya havacılığı için önemli

İstanbul Yeni Havalimanında seferlerini artıracaklarını söyleyen Willy Boulter, “İstanbul Havalimanı sadece Türkiye için değil dünya havacılığı için önemli bir yatırım. Oraya geçtiğimizde günde 1 olan sefer sayımızı günde 2'ye çıkaracağız. Türkiye'de düğün yapmak için çok güzel yerler var. Bu amaçla gelecek Hintli yolcuları taşımak için kendimize güveniyoruz. Uçuşlarımız başladıktan sonra bu amaçla gelen vatandaşları da taşıyacağız. Şu anda İstanbul'a sefer yapacağız. Buna odaklandık. 222 kişi kapasiteli uçakla sefer yapacağız. 178 yolcumuz var. İlk uçuşumuza göre bizim için iyi bir rakam. Türkiye ve Hindistan arasında turist ve iş amaçlı gelin giden yolcular var” ifadelerini kullandı.

Uçak su takısı ile karşılandı

Saat 18.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen IndiGo Havayolları uçağı apronda su takısı ile karşılandı. İstanbul'a gelen yolcuları uçağın kapısında karşılayan TGS görevlileri lokum ve çiçek verildi.