İlk kez düzenlenecek MENA Stevie Ödülleri'ne başvurular başlıyor

Her yıl 70'i aşkın ülkeden 10 binin üzerinde başvuru alan Stevie Ödülleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi için özel bir ödül programı düzenliyor. 6 Kasım 2019'dan itibaren başvuruları almaya başlayacak ‘MENA Stevie Ödülleri'ne Türkiye dahil 17 ülkeden aday projeler kabul edilecek.

Dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan ve 2002 yılından bu yana düzenlenen Stevie Ödülleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayacak yeni bir ödül programı başlattı. ‘MENA Stevie Ödülleri' olarak adlandırılan yeni program kapsamında Türkiye dahil 17 ülkeden 6 Kasım - 4 Aralık 2019 tarihleri arasında başvurular kabul edilecek. Dünya çapında 100'den fazla profesyonel tarafından değerlendirilecek başvurular arasından Altın, Gümüş ve Bronz Stevie Ödülleri'nin kazananları 8 Ocak 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ras Al Khaimah şehrinde yapılacak galada açıklanacak.

‘MENA Stevie Ödülleri' fikrinin ortaya çıkışında ve oluşturulmasında destek veren Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası, ilk 3 sene ödül programının sponsorluğunu üstlenerek Stevie Ödülleri ile bir anlaşma imzaladı. Düzenlenen basın toplantısı sonrası söz alan Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mohamed Ali Alnuaimi, “Ortadoğunun öncü iş insanları topluluğu olarak dünyanın en tanınmış işletme ödülleri programı Stevie Ödülleri tarafından düzenlenecek “MENA Stevie Ödülleri”ni destekliyoruz. Ödül başvurularının başkalarına karşı kendi projelerinizi karşılaştırmanıza izin verdiğini ve alınacak ödüllerle motivasyon kaynağı elde etmenin harika bir yolu olduğuna inanıyoruz. İşletmenizin büyük veya küçük olması önemli değil, KOBİ'den kurumsal şirkete, STK'dan resmi devlet kurumlarına kadar tüm işletmeler için çeşitli ödül kategorileri sunacağız” dedi.

Stevie Awards'ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Gallagher ise şöyle konuştu: “Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için yeni bir Stevie Ödülleri programı için bize ulaştığında çok memnun oldum. Çünkü diğer ödül programlarımızda, bölgeden pek çok önemli şirketin başarılı projelerine yıllarca şahit olduk. Bugün artık Ortadoğu bölgesinin kendi Stevie programına sahip olması çok değerli. “MENA Stevie Ödülleri"ni başlatmaktan ve 2020 Şubat ayında ilk ödül töreninde kazanaları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.”

100'den fazla kategoride başvuru alınacak

"MENA Stevie Ödülleri”, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri Cezayir, Fas, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman, Ürdün ve Yemen dahil olmak üzere 17 ülkede faaliyet gösteren şirketlerin proje başvurularını değerlendirmeye alacak. Başvurular İngilizce ve Arapça olarak yönetim, pazarlama, teknoloji, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, web sitesi, dijital projeler başta olmak üzere 100'den fazla kategoride kabul edilecek ve değerlendirilecek. Ödül başvuruları ise ücretsiz.