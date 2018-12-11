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İlk kez katıldı, şampiyon oldu

Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun İstanbul genelinde düzenlemiş İstanbul Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda sporcu Beyza Gül Çorum, ilk defa katıldığı müsabakalarda şampiyon oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun İstanbul genelinde düzenlemiş İstanbul Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nda sporcu Beyza Gül Çorum, ilk defa katıldığı müsabakalarda şampiyon oldu.


Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü her geçen gün yeni başarılar elde eden sporcularıyla anılıyor. Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun İstanbul genelinde düzenlemiş olduğu İstanbul Büyükler Taekwondo Şampiyonası'nda sporcu Beyza Gül Çorum, ilk defa katıldığı müsabakalarda şampiyon oldu. Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü'ne bağlı 17 yaşındaki sporcu, 2 yıldır düzenli olarak Kağıthane Belediyesi Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde alanında uzman hocalardan eğitim aldı. Okul hayatıyla birlikte sportif yaşamını da başarılı bir şekilde sürdüren Çorum'un şampiyonluğu yaşıtlarına örnek oldu. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da genç sporcuyu tebrik ederek, sportif yatırımlarla gençlere yeni ufuklar açtıklarını ve bu yatırımların madalyalarla karşılık bulduğunu belirtti.

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