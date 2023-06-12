İlk kurbanlıklar Sultanbeyli'ye giriş yaptı

Sultanbeyli Belediyesi, Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların kurban ibadetlerini kolaylıkla yerine getirebilmeleri için alanda her detay titizlikle düşünüldü. Kurban satıcıları ve vatandaşlar için tüm imkanları düşünen belediye; alanda mescit, berber, banyo, dinlenme noktası, ücretsiz wifi gibi hizmetler sunuyor. 5 kesim ünitesinin bulunduğu alanda, hijyenin sağlanması amacıyla periyodik olarak temizlik işlemi gerçekleştiriliyor. İlk kurbanlıklar alana giriş yaptı. Kurbanlıklar yapılan kontrollerin ardından alana alındı.

Kurban kesim kayıtlarına yoğun ilgi

Kurban kesim kayıtları, 2 Haziran itibarıyla Belediye Hizmet Binasında alınmaya başlandı. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kesim kayıtları 13 Haziran'dan itibaren Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda kurulan ofisten alınacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmaya hazırlanıyoruz. Rabbim sağlık ve mutlulukla nice bayramlara erişmemizi nasip etsin. Sultanbeyli Belediyesi olarak kurban satış ve kesim alanımızda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Gerek esnafımız için gerekse kurban alışverişi yapacak hemşehrilerimiz için alanımızı özenle hazırladık. Hemşehrilerimizin kurban ibadetlerini kolaylıkla yapabilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Ayrıca kurban kesimi için kayıtlarımız da devam ediyor. İlk kurbanlıklar alanımıza giriş yaptı. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; bayrama hayırla ulaşmayı Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Pazara kurban getiren satıcı, “23 adet kurban getirdim. Kurbanlarımızın satılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Erzurum'dan Sultanbeyli Kurban Satış ve Kesim Alanı'na gelen bir diğer kurban satıcısı ise, “Kurbanlarımızı getirdik. Sultanbeyli'de bu alanda hizmet etmeye geldik. Belediyemiz, insanlarımız bizi çok güzel karşıladı. 22 adet hayvan getirdim. Şimdiden 3 tanesini sattık” şeklinde konuştu.

Alanda görev yapan Sultanbeyli Belediyesi Veteriner Hekimi ise kurbanlıklarla ilgili bilgiler verdi.