İlk Milli Elektrikli Tren Seti Bakırköy'de vatandaşların ziyaretine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Seti Bakırköy'de vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Bağlı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Seti, bir hafta süreyle Marmaray Bakırköy İstasyonu'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Tren 27 Nisan'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edilmişti. Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanların kullanıldığı “Yeni Sakarya” Milli Elektrikli Tren Seti 160 kilometre işletme hızına sahip. Milli tren bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor. Aynı zamanda 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor. Tren Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olarak yolcu konforu ön planda üretildi. Setlerde Wi-Fi erişimi, kafeterya bölümü, engelli yolcular için 2 bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası bulunuyor.

TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü Başuzmanı Nuri Cankır, “Trenimiz konvansiyonel bir trendir. 160 kilometre işletme hızına, 176 kilometre tasarım hızına sahiptir. 5 vagondan oluşan bir tren setidir. Diğer tren setlerinden ayıran en önemli özellik ise Türkiye'de yapılmış olmasıdır. Yerlilik oranı yüzde 65'tir. İlk defa alüminyum gövdeli elektrikli bir tren seti Türkiye'de üretildi. Türkiye bu anlamda çok yol katetti. Tren devlet fabrikası olan TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde yapıldı. Yolcuların hizmetine verilmeden önce hem işletme hem tasarım hızı testleri yapıldı. Tren şuanda halkın hizmetine verilebilecek durumdadır. Biz TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü yetkilileri olarak treni dün TCDD'ye teslim ettik. Geçen hafta bakanımız teslim etme töreni gerçekleştirdi. Bugün itibariyle halkımızın beğenisine sunulacak. Yerli tren hepimizin gururudur. Bu gururu tüm milletimizle yaşamak için buradayız. Bakanlığımız ve TCDD'nin uygun gördüğü zamana kadar burada ziyarete açık olacak. Bir Ankara seyahati düşünülüyor ama bu konuda takdir bakanlığımızındır” dedi.

“Gelecek yıl 4 adet trenimiz daha raylara inmesi planlanıyor”

ARGE Elektrik Mühendisi Burak Gün “Proje resmi olarak 2013 yılında başladı ve milli trenimiz 2023 yılında raylara indi. Trenimizde 324 adet koltuk bulunmakta ve 2 adet engelli yolcu bölümü mevcuttur. Ayrıca engelli yolcularımız için engelli rampamız vardır. Trenin içerisinde 1 adet bistro bölümü, engelli tuvaleti, bebek bakım odası mevcuttur. İşletme hızı 160 kilometre test hızı ise 170 kilometredir. Gelecek yıl 4 adet trenimizin daha raylara inmesi planlanıyoruz. 2026'ya kadar toplam 19 setimiz ile yollarda bulunacağız. Bu proje ile birlikte 225 kilometre yüksek hızlı tren projemize de devam etmekteyiz. Umuyorum ki oda gelecek yıl raylarda olacaktır” şeklinde konuştu.