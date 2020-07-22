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İlk namaza hazırlanan Ayasofya'da gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Cuma günü kılınacak ilk namaz için hazırlıkların sürdüğü Ayasofya Camii’nde gün batımı eşsiz görüntüler oluşturdu.

Cuma günü kılınacak ilk namaz için hazırlıkların sürdüğü Ayasofya Camii'nde gün batımı eşsiz görüntüler oluşturdu.


86 yıl sonra tekrardan ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklarda sona gelindi. İlk namazın beklendiği Ayasofyla'da gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Drone ile çekilen görüntülerde gün batımıyla kızıla bürünen gökyüzü Ayasofya'ya manzarasına eşsiz güzellik katıyor. Mavi, sarı, ve kızıl renklerinin biriyle müthiş uyumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne seriliyor.

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