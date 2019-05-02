İlk Red Bull Salt Rush'ın başlamasına 1 ay kaldı

Türkiye'de ilk kez aynı anda suda ve tuzda gerçekleştirilecek kitesurf etkinliğinde mücadele edecek kitesurf sporcuları, Ege ve Akdeniz kıyılarından, daha önce kitesurf yapılmamış İç Anadolu'daki Tuz Gölü'ne taşınacak.

Tuz Gölü'nün ev sahipliğinde Red Bull Salt Rush sayesinde kitesurf sporcuları hem tuzda hem de suda mücadele edecek. Verilen bilgilere göre 25 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye'nin en zorlu kitesurf etkinliğinde, heyecanın başlamasına 1 ay kaldı.

Yarışmacıların 20 kilometrelik parkurda dayanıklılıklarının ve yeteneklerinin sınanacağı Türkiye'nin en zorlu kitesurf yarışı Red Bull Salt Rush'ta Türkiye'nin ve dünyanın en iyi kitesurf sporcuları mücadele edecek. Red Bull Salt Rush'a milli sporcu Bilge Öztürk gibi kitesurf yapan ünlü isimler de katılacak.

Tuz Gölü'nün etkileyici atmosferi ve benzersiz doğa şartlarında yapılacak bu yarışta yer almak isteyen sporcular; RedBull.com/SaltRush adresinden kayıtlarını yapabilecek.