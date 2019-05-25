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İlk yarı finalist Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit 87-77’yi mağlup ederek seriyi 2-0’a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit 87-77'yi mağlup ederek seriyi 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı.



Salon: Banvit Kara Ali Acar


Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Ali Şakacı


Banvit: Şehmus Hzer 2, Tolga Geçim 18, Alex Perez 19, Jordan Morgan 14, D.J. Shelton 6, Metehan Akyel 7, Ragıp Berke Atar 8, İsmail Cem Ulusoy 3


Başantrenör: Hakan Demir


Anadolu Efes: Bryant Dunston 18, Krunoslav Simon 15, Adrien Moerman 7, Rodrigue Beaubois 18, Shane Larkin 18, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı 5


Başantrenör: Ergin Ataman


1. periyot: 20-26 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 41-38 (Banvit lehine)


3. periyot: 53-66 (Anadolu Efes lehine)

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