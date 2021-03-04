İlkbahar geldi, kot sezonu açıldı

Her sezon bambaşka formlara bürünen jean pantolonlar ve denim trendleri yeni sezonda da farklı tarzları ile göz kamaştırıyor. Skinny jean'lerden, boyfriend'lere daha sonra mom jean'lere taşınan modeller bu sezon daha rahat tarzlarda duraklıyor. Eşofman rahatlığını aratmayan denim trendleri 70'ler, 80'ler ve 90'lardan ilham alırken, sokak stillerinde bir nostalji kasırgası hüküm sürüyor.

Sokak stili kapsamındaki en büyük görsel değişiklik olan maskelerin yanı sıra yeni trend, işlevsellikle stili birleştiren daha kolay ve günlük parçalar oluyor. İlkbaharın enerjisini yansıtan mavinin bütün tonlarını yansıtan koleksiyon farklı boyutlarda ve spontane katmanlarla fark oluşturuyor.

Kadın koleksiyonundaki yüksel bel jean'ler özel kalıbı ile vücudu formda gösteriyor. Denim ceketler eşofmanlarla kombinlendiğinde spor bir görüntü, poplin gömlekle çabasız şıklığın yansıması oluyor.

Kadın ve erkek koleksiyonunda yer alan denim modellere markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabiliyor.