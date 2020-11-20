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İlke Özyüksel Avrupa şampiyonu oldu

Polonya’da düzenlenen 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu İlke Özyüksel, altın madalya kazandı.

Polonya'da düzenlenen 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, altın madalya kazandı.


Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Drzonkow kentinde gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar finali tamamlandı. Milli pentatlet İlke Özyüksel; yüzme, eskrim, binicilik ve laser run kategorilerinde toplamda bin 401 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.


Kadınlar kategorisinde yarışan bir diğer milli sporcu Sıdal Aslan ise bin 274 puanla 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecesini yaparak 8. sırayı aldı.


Polonya'da düzenlenen şampiyona, erekler kategorisinde Buğra Ünal, Arda Selçuk, Dora Nusretoğlu ve Yunus Çalışkan Türkiye'yi temsil edecek.

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