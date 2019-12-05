İlker Savaşkurt, Burgas Film Festivali'nin program ekibine seçildi

İlk uzun metraj filmi 'Damat Koğuşu-Groom's Block' ile dikkatleri üzerine toplayan yönetmen İlker Savaşkurt, Bulgaristan'da düzenlenecek 2020 Burgas Film Festivali program ekibine dahil oldu. Savaşkurt, 2020 Burgas Film Festivali'nde yarışacak filmleri seçecek uluslararası nitelikteki isimlerin arasında tek Türk yönetmen olarak yer alacak.

Cezaevlerindeki adalet sistemini ve varoluş mücadelesini beyaz perdeye yansıtan, 'Damat Koğuşu-Groom's Block' adlı ödüllü filmin yönetmeni İlker Savaşkurt, Bulgaristan'da düzenlenen Burgas Uluslararası Film Festivali'nin 2020 yılının program ekibinin üyesi oldu. Savaşkurt'un 2019 yılında da jüri üyelerinin arasında yer aldığı Burgas Uluslararası Film Festivali, izleyiciyi modern sinema sanatı ile tanıştırarak uzun metraj ve belgesel filmlerin sunumu için sürdürülebilir bir platform geliştirmeyi amaçlıyor.

Genç yönetmen, aynı zamanda 2020 yılının ilk çeyreğinde çekimleri tamamlanan yeni filmi Akis'i sinemaseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Başrolünde usta oyuncu Selçuk Yöntem, Tarık Emir Tekin ve Yasemin Szawlowski'nin yer aldığı, tamamı İngilizce olarak çekilen filmin uluslararası alanda büyük başarılara imza atması bekleniyor.

Akis, İstanbul'da bir otelde geçen sıra dışı senaryosu ve hikâye kurgusu ile ön plana çıkıyor. Senaryosu Mehmet Kala ve İlker Savaşkurt'a ait filmin çekimleri Amirler Film ve Hasan Adalı tarafından gerçekleştirildi.