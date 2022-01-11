İlkokul öğrencisi Dehamcan Biçen'in Neşet Ertaş hayranlığı, görenleri şaşırtıyor

İstanbul Küçükçekmece'de özel bir okulun 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Dehamcan Biçen, sanata ve Neşet Ertaş'a olan hayranlığı ile biliniyor. Rol ve ses sanatındaki mahareti ile dikkat çeken Dehacan Biçen'in paylaşımları ise yoğun ilgi görüyor. Arkadaşları ve takipçileri sınav stresini Dehamcan'ın seslendirdiği eserler ve paylaştığı kliplerle atıyor.

Oğlunun çocukluktan bu yana müziğe çok düşkün olduğunu ve skeçlerde verilen rolleri de başarı ile gerçekleştirdiğini belirten İsmail Biçen, aynı zamanda Dehamcan'ın Neşet Ertaş hayranı olduğunu belirtti.

Neşet Ertaş'ı ilk olarak 1957 yılında kayda alınan Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı eseri ile tanıdıktan sonra hayatını araştırdığını belirten Dehamcan Biçen, “Hedefim tıp doktoru olmak ama müzik ve oyunculuk benim için en büyük hobi. Herkesin yorgunluğunu atıp uğraşmaktan keyif aldığı bir uğraş vardır. Benimki müzik ve oyunculuk. Derslerim gayet iyi. Haftada sadece cumartesi günü ödevlerimi yaptıktan sonra birkaç saat telefonumu kullanma hakkım var” diyerek çektiği kliplerin 100 binin üzerindeki takipçilerinden yoğun beğeni aldığını söyledi.

Dehamcan'ın oyunculuk ve müzik üzerine yaptığı çalışmaların derslerini etkilemediğini hatta bu yöndeki yeteneği ile çevresindekilere pozitif enerji vermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten babası İsmail Biçen, bazı ünlülerle düet de yapan oğlunun Neşet Ertaş'ın eserlerinin yanı sıra biyografisini adeta ezbere bildiğini söyledi.

Daha önce başta Neşet Ertaş olmak üzere bazı ünlülerin klip çektiği mekanlarda kendisinin de klip çektiğini belirten Dehamcan Biçen, önümüzdeki hafta 2. klibini çekerek sevdikleri ile paylaşacağını söyledi.