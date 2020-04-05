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İlkokul öğrencisi minikler enstrüman çalıp 'evde kal' çağrısında bulundu

Tuzla Atatürk İlkokulu 3-A ve 2-G sınıfında gitar, keman ve piyano eğitimi alan öğrenciler müzik öğretmenleri Ümran Kocakır eşliğinde ’Evde kal Türkiye’ mesajlı video hazırladı.

Tuzla Atatürk İlkokulu 3-A ve 2-G sınıfında gitar, keman ve piyano eğitimi alan öğrenciler müzik öğretmenleri Ümran Kocakır eşliğinde 'Evde kal Türkiye' mesajlı video hazırladı. Videoda 'evde kal' diyen minikler alkış aldı.


Korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına bir yenisi de minik öğrencilerden geldi. İstanbul Tuzla Atatürk İlkokulu 3-A ve 2-G sınıfında gitar, keman ve piyano eğitimi alan öğrenciler, müzik öğretmenleri Ümran Kocakır eşliğinde 'Evde kal Türkiye' mesajlı video hazırladı. Evde enstrümanlarını çalan öğrenciler kendi yaptıkları müziği öğretmenleri klibe çevirdi. 'Evde kal' diyen minik öğrenciler büyük alkış aldı.

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