İlkokul öğretmeninden, Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Kartal Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu'nda öğrenim gördüğü dönemde Fen Bilgisi öğretmeni olarak ders veren Mehmet Nuri Yavuzyılmaz'ı makamında ağırladı.

Öğretmenlik yaptığı yıllar boyunca birçok başarılı öğrenci yetiştiren Fen Bilgisi öğretmeni Mehmet Nuri Yavuzyılmaz, öğrencisi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e Belediye Başkanlığı görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, kendisine başarılar diledi. Öğrencisinin Kartal'a çok iyi hizmetlerde bulunacağını ifade eden Mehmet öğretmen, öğrencisine her zaman çok güvendiğini de sözlerine ekledi.

Ziyarette İlkokul öğretmeni ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Gökhan Yüksel, “Öğretmenler; insana hizmet ederek görevlerin en kutsalını gerçekleştiriyor. Bir toplumun geleceğinin teminatı olan çocukların, gençlerin yetişmesinde, geleceğe güvenle bakmasında en büyük pay öğretmenlerimizindir. İlkokul öğretmenlerimizin attığı temellerle geleceğe hazırlanıyoruz. Benim gibi birçok Atatürk gencini yetiştiren sevgili öğretmenim Mehmet Nuri Yavuzyılmaz'a bu güzel ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.