İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İlkokul öğretmeninden, Başkan Gökhan Yüksel'e ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilkokul öğretmenini makamında ağırladı.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in Kartal Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu'nda öğrenim gördüğü dönemde Fen Bilgisi öğretmeni olarak ders veren Mehmet Nuri Yavuzyılmaz'ı makamında ağırladı.


Öğretmenlik yaptığı yıllar boyunca birçok başarılı öğrenci yetiştiren Fen Bilgisi öğretmeni Mehmet Nuri Yavuzyılmaz, öğrencisi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e Belediye Başkanlığı görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, kendisine başarılar diledi. Öğrencisinin Kartal'a çok iyi hizmetlerde bulunacağını ifade eden Mehmet öğretmen, öğrencisine her zaman çok güvendiğini de sözlerine ekledi.


Ziyarette İlkokul öğretmeni ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Gökhan Yüksel, “Öğretmenler; insana hizmet ederek görevlerin en kutsalını gerçekleştiriyor. Bir toplumun geleceğinin teminatı olan çocukların, gençlerin yetişmesinde, geleceğe güvenle bakmasında en büyük pay öğretmenlerimizindir. İlkokul öğretmenlerimizin attığı temellerle geleceğe hazırlanıyoruz. Benim gibi birçok Atatürk gencini yetiştiren sevgili öğretmenim Mehmet Nuri Yavuzyılmaz'a bu güzel ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.