İltihaplı eklem romatizması: Romatoid artrit

Hülya Vahedi, romatoid artrit hastalığının en sık görülen iltihaplı eklem romatizması olduğunu, ayrıca kronik bir hastalık olduğunu belirtti.

Romatoid artritin en sık görülen iltihaplı eklem romatizması olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Hülya Vahedi, hastalığın hayat boyu devam edebildiğini belirtti. Uzm. Dr. Hülya Vahedi, “Romatoid artritli bir hastanın birinci derece akrabalarında romatoid artrit görülme olasılığı normale göre iki veya on katı daha fazladır. Bu hastalıkta HLA-DRB1 geni en çok sorumlu tutulan gendir. Genetik yatkınlık olan kişilerde bazı çevresel faktörler hastalığı ortaya çıkarmada rol oynar. Çevresel faktörlerden ise en çok sigaranın ve ağız içinde kronik diş eti iltihabından sorumlu porphyromonas gingivalis isimli bakterinin romatoid artritin ortaya çıkmasında rolü olduğu bilinmektedir” dedi.

Kadınlarda daha sık görülmekte

Romatoid artrit hastalığının yaklaşık yüzde 0,5 veya yüzde 1 sıklığında görüldüğünü söyleyen Dr. Vahedi, bu hastalığın en sık kadınlarda görüldüğünü belirtti. Hastalığın en sık 25 ile 55 yaşları arasında başladığını ifade eden Dr. Vahedi, hastalığın geliş semptomlarının esas olarak eklemlerde ve eklem etraflarındaki tendonlarda görüldüğünü belirtti. Aynı zamanda romatoid artrit sistemik bir hastalık olduğu için eklemlerin dışında cilt altı nodülleri, akciğer, kalp ve diğer bazı organlarda da belirtiler görülebildiğini belirtti.

Romatoid artrit belirtileri

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Dr. Hülya Vahedi, hastalığın eklem şişmesi ve bir saatten uzun süren sabah tutukluluğu yaptığını belirtti. Hastalığın tipik olarak el ve ayakların küçük eklemlerinde, el ve ayak bileklerinde şişme ve tutukluk olarak başladığını söyleyen Dr. Hülya Vahedi, aynı zamanda dirseklerde, omuzlarda, dizlerde ve kalça eklemlerinde de zamanla tutulmalar görüldüğünü belirtti. Vahedi, sözlerine şöyle devam etti:

“Aylar içinde yeni eklem tutulumları olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur. Tipik romatoid artrit hastalarında beşten fazla eklem tutulmaktadır. Sabah ağrısı ve gece ağrısı fazladır. Hareket ettikçe sabahları olan eklem ağrısı ve tutukluklarda azalma olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur.”

“Başlangıçta tek bir eklemde şişme meydana geliyor”

Romatoid artrit hastalığının bir de palindromik denilen bir başlangıç şekli olduğunu söyleyen Dr. Vahedi, bu tür başlangıçlarda tek bir eklemde akut bir şişme olduğunu ve yaklaşık üç gün içinde tamamen iyileşebildiğini belirtti. Aynı zamanda bu atakların aylar sonra tekrar başka eklemde tekrarlanabileceğini söyleyen Dr. Hülya Vahedi, bu hastalığın ileri yaşlarda başlayan bir romatoid artrit türü olduğunu belirtti. Bu türde bir hastalığın omuzlarda ve kalçalarda ileri derecede sabah ve gece tutukluğu ile başladığını söyleyen Dr. Vahedi, polimiyaljiya romatika isimli bir başka hastalıkla karıştırılabileceğini belirtti.

“Hastalık seyrini değiştiren temel ilaçlar kullanılmaktadır”

Romatoid artrit hastalığına yakalanan kişilerin tanı ve tedavisinin gecikmesi ile ellerde kuğu boynu deformitesi, düğme deliği deformitesi ve ulnardeviasyon gibi deformitelerin görülebileceğini söyleyen Dr. Hülya Vahedi, hastalığın teşhisinin nasıl konulduğu hakkında bilgi verdi. Romatoid artrit hastalığının teşhisinin esas olarak hastaların yakınmaları ve muayene bulguları ile konulabileceğini söyleyen Dr. Hülya Vahedi, hastaların takibi ve bazı laboratuvar ve radyolojik bulgularında teşhis koymada yardımcı olabileceğini belirtti. Vahedi, “Diğer muhtemel hastalıklarında dışlanması gerekmektedir. Romatoid Artrit hastalığının tedavisinde kortikosteroid ve hastalık seyrini değiştiren temel ilaçlar kullanılmaktadır. Hastaların eklem ve kaslarını güçlendirici egzersizlerinde ilaç tedavilerinin yanında yapılması gerekmektedir” dedi.